Lamazares niega las acusaciones del PP sobre la gestión del SAF

El gobierno local de Rodeiro desmiente las acusaciones vertidas por el PP respecto al Servizo de Axuda no Fogar y reivindica que todas las personas dependientes del municipio están siendo atendidas.

Tras las recientes declaraciones de los populares, en las que acusaban al gobierno socialista de perder 180.000 euros para esta prestación por no cursar la solicitud pertinente ante la Xunta de Galicia, la concejala de Servizos Sociais, Begoña Vázquez, lamentó que se emplease un «servicio tan sensible» para hacer oposición política. En esta línea, aseguró que los datos demuestran que la situación de la atención a la dependencia está ahora mejor que en etapas anteriores.

Concretamente, el Concello afirma que hay 37 personas que reciben atención directa a través del Servizo de Axuda no Fogar prestada por personal municipal, mientras que otras quince con dependencia de Grado I están siendo atendidas mediante la correspondiente prestación económica vinculada al servicio. «Esto significa que todas las personas con derecho reconocido disponen hoy de un recurso de atención adaptado a su situación», señalaron desde el gobierno local.

Asimismo, señalaron que «la situación contrasta con la vivida en otras etapas del gobierno del PP, cuando hubo momentos en los que ni siquiera estaban atendidas la totalidad de las personas con mayores grados de dependencia».

Respecto a la cuestión económica, aclararon que los importes de financiación del SAF proceden de acuerdos entre la Xunta y la Fegamp, en los que el Concello no participa.

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Finalmente, criticaron que los fondos de la Xunta no son suficientes ni justos para todos los concellos. Tanto el alcalde en funciones, Alberte Lamazares, como Begoña Vázquez sentenciaron que la asignación no corresponde con el coste real del servicio, lo que incrementa la carga económica que debe asumir el Concello..