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Lalín compra a la luz de la luna

La Asociación de Empresarios de Deza y el Centro Comercial Aberto de Lalín celebraron la Noite Branca, una campaña que sorteó 5.000 euros en premios amplió el horario de las tiendas hasta las 23.00 horas

Las tiendas de Lalín aprovecharon la Noite Branca para abrir al público hasta las 23.00 horas. | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

Las tiendas de Lalín aprovecharon la Noite Branca para abrir al público hasta las 23.00 horas. | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

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Ángel Graña

Lalín

La Asociación de Empresarios de Deza y el Centro Comercial Aberto de Lalín celebraron este viernes la décimo segunda edición de la Noite Branca, una campaña de dinamización comercial que sorteó 5.000 euros en premios. La iniciativa distribuyó 50 vales de compra de 100 euros cada uno entre los clientes que consumieron en los establecimientos asociados participantes, que ampliaron su horario de apertura hasta las 23.00 horas. Además de los sorteos, la Noite Branca llenó de actividad las calles céntricas de Lalín. La organización instaló banderines blancos y los comercios y locales de hostelería lucieron adornos elaborados por usuarios de Aspadeza.

La programación confeccionada para la ocasión incluyó la presencia de Os Bolechas, actuaciones de Barafunda, el mago Dani García, actividades lúdicas de Eduvía, música de pinchadiscos y una charanga que amenizó las calles del centro de la capital dezana. También se habilitó un puesto de palomitas donde los clientes retiraron raciones al presentar un ticket de compra del día de un comercio adherido. La organización de esta nueva edición de la campaña de compras y ocio nocturno contó con la colaboración del Concello de Lalín, la Dirección Xeral de Comercio de la Xunta de Galicia, la Secretaría Xeral da Lingua y la Deputación de Pontevedra.

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