Comercio
Lalín compra a la luz de la luna
La Asociación de Empresarios de Deza y el Centro Comercial Aberto de Lalín celebraron la Noite Branca, una campaña que sorteó 5.000 euros en premios amplió el horario de las tiendas hasta las 23.00 horas
La Asociación de Empresarios de Deza y el Centro Comercial Aberto de Lalín celebraron este viernes la décimo segunda edición de la Noite Branca, una campaña de dinamización comercial que sorteó 5.000 euros en premios. La iniciativa distribuyó 50 vales de compra de 100 euros cada uno entre los clientes que consumieron en los establecimientos asociados participantes, que ampliaron su horario de apertura hasta las 23.00 horas. Además de los sorteos, la Noite Branca llenó de actividad las calles céntricas de Lalín. La organización instaló banderines blancos y los comercios y locales de hostelería lucieron adornos elaborados por usuarios de Aspadeza.
La programación confeccionada para la ocasión incluyó la presencia de Os Bolechas, actuaciones de Barafunda, el mago Dani García, actividades lúdicas de Eduvía, música de pinchadiscos y una charanga que amenizó las calles del centro de la capital dezana. También se habilitó un puesto de palomitas donde los clientes retiraron raciones al presentar un ticket de compra del día de un comercio adherido. La organización de esta nueva edición de la campaña de compras y ocio nocturno contó con la colaboración del Concello de Lalín, la Dirección Xeral de Comercio de la Xunta de Galicia, la Secretaría Xeral da Lingua y la Deputación de Pontevedra.
- La gallega Tatiana Badiola de 33 años, entre las primeras beneficiadas por las ayudas de la ley ELA: «Ahora empieza otro desafío; convertir ese derecho en cuidados reales»
- El personal del Meixoeiro, en taxi a trabajar
- Aparece, en perfecto estado, la joven que la Policía de Moaña buscaba desde la noche del martes
- Hoy se publican las notas de la PAU en Galicia: cómo y cuándo reclamar correciones y qué posibilidad de éxito tienen
- La exmujer del agente FIFA Toni Otero acepta dos años de cárcel y deberá devolver casi 400.000 euros
- Aprueban la PAU más polémica en Galicia el 96,25% de los presentados, más que el pasado año
- Juicio a un cigarrón del Entroido de Verín acusado de herir con el látigo a una mujer embarazada: «Se lo recriminé y no mostró arrepentimiento»
- Teis se cita en A Riouxa con su primera «Sardiñada, artesanía e moita troula»