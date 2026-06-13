El gobierno de Lalín defiende la iguadad de oportunidades para el rural

La portavoz del PSOE de Lalín, Alba Forno, lamenta lo que califica de «campaña impulsada por el Partido Popular» en torno a los cambios en los convenios del programa de turismo del Imserso y exige responsabilidad a los populares cuando traten de informar a los mayores en una cuestión tan sensible como esta. Para Forno es «profundamente irresponsable» que el PP trate de generar preocupación entre las personas mayores con desinformación y para ello utilizando políticamente el instituto estatal «cando o acceso ao programa do Imserso está plenamente garantido», opina.

La también concejala socialista asegura que durante estos días fueron muchas las personas que le preguntaron qué iba a pasar con los viajes del Imserso, a la que se les respondió que todo seguía exactamente igual. Así pues, señala que los usuarios continuarán recibiendo la comunicación en sus casas y podrán hacer las reservas en las agencias de viajes, por teléfono o a través de la página web del Imserso. «O único que desaparece son uns convenios antigos que mantiñan algúns concellos. Non desaparecen nin as viaxes nin os dereitos das persoas maiores», matiza.

Forno defiende que el nuevo sistema garantiza más igualdad. Indica que hasta ahora existían plazas reservadas para determinados ayuntamientos que mismo podían llegar a perderse si no se cubrían. A partir de ahora, dice, todas las personas mayores competirán en iguales condiciones y segundo criterios objetivos como la renta, la edad o determinadas circunstancias personales. «O que non é lóxico e que moitas veces se acabaran adxudicando en función de quen chegaba antes, ou de quen facía cola máis cedo. Imaxinamos que o que di o alcalde de formar grupos se refería ás colas que se facían ás 6 da mañá e que agora desaparecerán», añade.

Sobre las críticas del PP sobre la brecha digital, considera que tienen una solución muy sencilla. Apunta que se realmente le preocupa que algunas personas mayores tengan dificultades para hacer los trámites, el Concello puede habilitar un servicio de apoyo y asesoramiento. «Iso sería moito máis útil que organizar actos partidarios para crear preocupación», zanja.

La corporación de Lalín debatirá una moción para reclamar al Gobierno de España que mantenga la participación municipal en la gestión de los viajes del Imserso. El texto del Partido Popular de que la eliminación de los convenios obligará a las personas mayores a reservar por internet o en agencias, sin el apoyo directo que hasta ahora prestaban los servicios municipales.

Noticias relacionadas

La propuesta elaborada por el concejal delegado de Política Social, Avelino Souto, defiende que esta colaboración permitía informar, tramitar plazas, coordinar grupos y organizar desplazamientos, sobre todo en municipios rurales con población envejecida y con mayores dificultades para afrontar trámites digitales. La moción pide garantizar la igualdad de oportunidades entre mayores del rural y de las ciudades, reconocer el papel de los concellos como administración próxima y al mismo tiempo abrir un diálogo con la FEMP y los municipios afectadods antes de aplicar cambios en el programa, para evitar perjuicios en la próxima temporada.