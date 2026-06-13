Subvenciones
A Estrada tramita 41 ayudas de hasta 5.000 euros por parroquia
redacción
El Departamento de Cultura del Concello de A Estrada tramita un total de 41 solicitudes presentadas por colectivos vecinales dentro de la convocatoria anual de ayudas destinada a impulsar actividades culturales en las parroquias durante este año. Aunque las bases establecen una única solicitud por parroquia, cada entidad puede incluir varios eventos en su propuesta. La cuantía máxima por beneficiario asciende a 5.000 euros, frente a los 3.000 del año anterior.
El departamento, que dirige la concejala Lucía Seoane, revisa actualmente la documentación, con previsión de baremar las solicitudes la próxima semana y resolver el proceso a lo largo de este mes de junio. La valoración tendrá en cuenta criterios como la duración de las fiestas, número de verbenas, contratación de grupos locales, actividades infantiles gratuitas, asistencia de público, antigüedad o impacto cultural.
Las ayudas se abonarán en un 75% de forma anticipada, mientras que el resto se pagará tras justificar el gasto antes del 1 de diciembre. Entre los gastos subvencionables figuran cachés, seguros, publicidad, sonido, iluminación e infraestructuras necesarias.
- La gallega Tatiana Badiola de 33 años, entre las primeras beneficiadas por las ayudas de la ley ELA: «Ahora empieza otro desafío; convertir ese derecho en cuidados reales»
- El personal del Meixoeiro, en taxi a trabajar
- Aparece, en perfecto estado, la joven que la Policía de Moaña buscaba desde la noche del martes
- Hoy se publican las notas de la PAU en Galicia: cómo y cuándo reclamar correciones y qué posibilidad de éxito tienen
- La exmujer del agente FIFA Toni Otero acepta dos años de cárcel y deberá devolver casi 400.000 euros
- Aprueban la PAU más polémica en Galicia el 96,25% de los presentados, más que el pasado año
- Juicio a un cigarrón del Entroido de Verín acusado de herir con el látigo a una mujer embarazada: «Se lo recriminé y no mostró arrepentimiento»
- Teis se cita en A Riouxa con su primera «Sardiñada, artesanía e moita troula»