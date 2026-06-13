La Diputación repondrá la línea discontinua para el acceso a viviendas de Murallón

La Diputación repondrá la señalización horizontal de la carretera provincial que comunica A Bandeira con Piñeiro y Cira y que, hasta días atrás, tenía una línea discontinua que permitía acceder a viviendas del lugar de Murallón, pegado a la N-525. El repintado de la sinaléctica eliminó esa discontinua, por lo que los vecinos afectados ahora tienen que seguir conduciendo casi hasta Piñeiro, a 2 kilómetros, y dar la vuelta para entrar en la aldea.

Uno de los vecinos afectados registró en el Concello de Silleda un escrito en el que dejaba constancia de este cambio en la señalización horizontal así como de la acumulación, desde hacía varias semanas, de restos de obra en la finca aledaña, sin permiso de su propietario. La empresa que se encarga de las mejoras de la carretera provincial desplazó este viernes a la parcela varios camiones para retitrar la arena acumulada. En este caso el dueño, que no vive en Silleda, se quejaba de que semanas atrás recibió una carta del Concello en la que le instaba a desbrozar la parcela, por su proximidad a la vivienda. Pero los restos de obra depositados en esa finca impiden entrar a desbrozar. Los restos proceden de los trabajos de mejora de la Vía da Plata a su paso por un tramo de esa carretera provincial EP-6511, adjudicados a la empresa Contrucciones Taboada y Ramos por 185.000 euros.