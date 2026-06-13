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Industria minera

Cobre San Rafael aplicará en la mina de Touro «as mellores técnicas»

El proyecto en tramitación «presenta melloras» en relación al de 2017

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redacción

Vila de Cruces

La empresa Cobre San Rafael se pronuncia sobre la manifestación convocada este domingo en A Illa de Arousa en contra del proyecto minero de esta empresa en Touro como el de celulosa y lyocell que había diseñado Altri para Palas de Rei. Cobre San Rafael tienen en tramitación un proyecto de extracción de cobre sostenible , declarado Proyecto Industrial Estratéxico en 2024 por la Xunta, que «aplica as mellores técnicas disponibles na actualidade e que incorpora melloras con respecto ao proxecto de 2017, ao incrementar as medidas de protección ambiental e garantir o máximo respecto ao medio natural e ao entorno». Cobre san Rafael renuncia a las vías administrativas y judiciales relativas al proceso de aprobación de ese proyecto de 2017, pese a que una sentencia reciente del TSXG reafirma la solidez de la actuación de la empresa durante su tramitación. Insiste en que el actual refuerza «de xeito sobresainte» el modelo de gestión de aguas en circuito cerrado.

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