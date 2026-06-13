Conciliación en verano
El Campamento no Mar de A Estrada será en la isla de Ons, del 21 al 28 de agosto
La actividad cuenta con 52 plazas y el período do inscripción está previsto para julio
redacción
El Concello de A Estrada iniciará el lunes los trámites para contratar el Campamento no Mar, que este verano tendrá como destino la isla de Ons. La propuesta, que abordará esa misma jornada la junta de gobierno loca, permitirá poner en marcha una nueva edición de esta iniciativa dirigida a menores de entre 8 y 16 años.
Según avanzó la alcaldesa en funciones y concejala de Servicios Sociales, Amalia Goldar, el campamento contará con 60 plazas, aunque ocho estarán reservadas para el equipo responsable de la actividad: una directora, seis monitores y una profesional de enfermería. Asimismo, la estancia se desarrollará del 21 al 28 de agosto.
En otro orden, el plazo de inscripción está previsto para mediados de julio, una vez se complete la contratación de la empresa gestora. Además, el Concello tramitará la adjudicación de los campamentos de conciliación para niños de 3 a 12 años este verano en los colegios locales.
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