Anxo Calviño y Laidi graban para el espacio ‘Octavio e outros animaliños’

La finca de Porco Celta de Fernando Calviño en Camanzo recibió este jueves a Octavio Villazala, que en septiembre emitirá en la TVG el espacio ‘Octavio e outros animaliños». Anxo, sobrino de Fernando, explicó al adiestrador canino que él y Laidi, la cerca de casi 200 kilos, ya entrenan para los concursos de manejo en la propia finca, con recorridos entre los árboles y un remolque de verdad. El joven, de 9 años (cumple 10 este 28 de junio), no descarta comenzar a medio plazo con vacas de Raza Rubia que también ceba su tío.

Al preguntarle por la visita de Octavio, Anxo nos cuenta que «os animais da finca a min xa me coñecen. Míranme ao entrar e xa veñen detrás de min» , más que nada porque les da de comer a escondidas, confiesa, y añade que si entra gente ajena a la familia los animales sí suelen alejarse. Explicó ante las cámaras los trucos que usa para que Laidi sortee casi sin rozar los árboles de la finca, para que suba sin miedo al remolque (es la parte más difícil en cualquier prueba de manejo) y para que se acueste en el suelo. Anxo comenzó a manejar Porco Celta con Galiciña, la madre de Laidi, a la que hubo que sacrificar en diciembre de 2024 por las complicaciones tras un parto.

Por si acaso, Anxo ya está tanteando las aptitudes de alguna de las hijas de Laidi. «Entreno todas as tardes, nestas semanas menos porque estou con exames, pero para o verán xa vou ter máis tempo». Acostumbrado a hablar con los periodistas, explica que por el momento sí mostró sus trucos varias ocasiones en la tele, pero sus padres, José y María, aún no se han animado a convertirse en manejadores, más que nada por falta de tiempo. Anxo contó a FARO hace casi un par de años que quería ser veterinario, y hoy se reafirma en su intención.