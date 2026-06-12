La venta de vivienda se mantiene por encima del centenar en el primer trimestre, solo con hogares nuevos en Lalín y A Estrada

El mercado residencial comarcal cerró el primer trimestre del año con 113 operaciones de compraventa de vivienda, un volumen concentrado en los dos municipios de mayor peso demográfico y con una lectura muy clara: la segunda mano sigue sosteniendo casi todo el movimiento inmobiliario. De las transacciones contabilizadas, 106 correspondieron a hogares usados, el 93,8 % del total, frente a solo 7 operaciones de vivienda nueva, un 6,2 %. La vivienda libre dominó también de forma casi absoluta, con 111 ventas, mientras que la protegida se limitó a dos operaciones puntuales. Lalín y A Estrada compartieron el liderazgo comarcal con 39 compraventas cada uno, lo que significa que entre ambos reunieron 78 operaciones, cerca de siete de cada diez ventas registradas en el conjunto de los ocho concellos analizados. En los dos casos, además, el patrón fue similar: predominio rotundo de la segunda mano y presencia muy reducida de la obra nueva. Lalín sumó 35 compraventas de vivienda usada y 4 de nueva construcción; A Estrada registró 36 operaciones de segunda mano y 3 de vivienda nueva. Ninguno de los dos concellos computó ventas de bienes protegidos.

Por comarcas, Deza reunió 67 operaciones, el 59,3 % del total, mientras que Tabeirós-Terra de Montes alcanzó 46, el 40,7 %. La diferencia se explica por el mayor número de municipios dezanos incluidos en la serie, aunque en términos de concentración la foto es muy parecida: Lalín absorbe el 58,2 % de las ventas de Deza, mientras que A Estrada representa el 84,8 % de las transacciones de Tabeirós-Terra de Montes. En ambos territorios, por tanto, el mercado se articula alrededor de sus cabeceras, con una actividad más modesta en los ayuntamientos de menor tamaño.

Silleda fue el tercer municipio con más movimiento, con 14 compraventas. Su dato presenta una particularidad: es el único concello, junto con Agolada, en el que aparece vivienda protegida. En Trasdeza se registraron 13 operaciones de vivienda libre y una protegida, todas ellas encuadradas en vivienda de segunda mano, ya que no figura ninguna venta de obra nueva. Agolada, por su parte, cerró el trimestre con 7 operaciones: 6 de vivienda libre y una protegida, también todas de segunda mano. Forcarei igualó a Agolada en volumen total, con 7 acuerdos, todas de vivienda libre y usada. Por detrás se situaron Vila de Cruces, con 4 operaciones; Rodeiro, con 3; y Dozón, que no registró ninguna transacción en el período analizado. En estos municipios, la totalidad de las ventas correspondió igualmente a vivienda de segunda mano, lo que confirma la práctica ausencia de producto nuevo fuera de los principales núcleos urbanos.

El reparto por tipología refuerza una conclusión estructural del mercado local: la compraventa se mueve sobre el parque residencial ya existente. Solo Lalín y A Estrada anotaron operaciones de vivienda nueva, con 4 y 3 ventas respectivamente. Es decir, toda la obra nueva vendida en el primer trimestre se concentró en las dos villas con mayor dinamismo. El resto del territorio dependió exclusivamente de la rotación de vivienda usada, una realidad que refleja tanto el peso del parque construido como la limitada llegada al mercado de promociones recientes.

La vivienda protegida tuvo una presencia testimonial. Las dos operaciones registradas, una en Silleda y otra en Agolada, representan apenas el 1,8 % del total de compraventas. El dato contrasta con el peso de la vivienda libre, que agrupó el 98,2 % de las transacciones y fue la única modalidad presente en seis de los ocho concellos analizados.

En conjunto, el primer trimestre deja un mercado activo pero muy desigual. Lalín y A Estrada marcan el ritmo, Silleda conserva una posición intermedia y el resto de municipios se mueve en cifras reducidas, con varios concellos por debajo de la decena de operaciones. La fotografía muestra también un mercado poco diversificado: apenas hay vivienda nueva, la protegida es residual y la segunda mano actúa como verdadero motor de la compraventa. La evolución futura dependerá, en buena medida, de si aumenta la oferta residencial nueva o si el dinamismo continúa condicionado por la disponibilidad de viviendas usadas.

Noticias relacionadas

Si comparamos este trimestre con el del año pasado, estas 113 transacciones son tres menos, pero marcan el segundo mejor arranque del año de la última década.