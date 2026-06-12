Veinte asociaciones estradenses en +Xuntas

El MOME acogió la presentación del programa +Xuntas, de la Diputación de Pontevedra destinada a fomentar el empoderamiento femenino, la igualdad de oportunidades y la creación de redes de apoyo entre mujeres. En A Estrada participan una veintena de asociaciones que desarrollarán talleres y actividades formativas de diversa índole.