Igualdad
Veinte asociaciones estradenses en +Xuntas
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El MOME acogió la presentación del programa +Xuntas, de la Diputación de Pontevedra destinada a fomentar el empoderamiento femenino, la igualdad de oportunidades y la creación de redes de apoyo entre mujeres. En A Estrada participan una veintena de asociaciones que desarrollarán talleres y actividades formativas de diversa índole.
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