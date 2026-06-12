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Recepción en Lalín

Touceda, reconocido por el acto de la Guardia Civil

Crespo entrega a Touceda un presente institucional. |

Crespo entrega a Touceda un presente institucional. |

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redacción

Lalín

El alcalde de Lalín, José Crespo, recibió este jueves al coronel de la Guardia Civil Antonio Touceda, jefe de la Comandancia de Pontevedra. El mandatario dezano entregó al mando del instituto armado un reconocimiento en señal de agradecimiento por haber organizado en la capital dezana el Día de la Guardia Civil.

El alcalde agradeció a Antonio Touceda y a su equipo que hubiesen elegido la capital dezana para celebrar no solo este sino numerosos eventos que demuestran, dijo Crespo, el compromiso de este cuerpo de seguridad con Lalín. La entrega del presente institucional le fue entregada al mando de la Comandancia de Pontevedra en el transcurso de una reunión de la Guardia Civil en el salón de plenos del consistorio lalinense.

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