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Festas de Verán

Silleda coordina con la Policía Local y con la comisión de fiestas el dispositivo de seguridad

El gobierno local ya contrató la revisión técnica previa de las atracciones a la empresa ECCOM Aucatel

Asistentes al encuentro de coordinación por las Festas de Verán.

Asistentes al encuentro de coordinación por las Festas de Verán. / Cedida

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Salomé Soutelo

Salomé Soutelo

Silleda

El gobierno local de Silleda mantuvo una reunión de coordinación con el jefe de la Policía Local y los miembros de la comisión de las Festas de Verán, que está conformada por miembros de la Asociación Xuventude Silleda y de la Asociación Cultural O Lacón. El encuentro sirvió para coordinar el dispositivo de seguridad de las Festas de Verán, y a él también acudió la empresa Silleda é Luz, encargada del mantenimiento del alumbrado municipal.

La reunión sirvió para abordar cuestiones como los cortes de calles durante los días de festejos; la ordenación de los espacios; la ubicación de las distintas actividades; la coordinación de los horarios y otras medidas vinculadas al correcto desarrollo de todos los eventos.

La regidora, Paula Fernández Pena, destacó «a importancia de traballar con previsión para que unhas festas destas características se desenvolvan con garantías». La munícipe quiso agradecer la implicación de la comisión y de la Policía Local, así como de las empresas colaboradoras y de todas las personas que trabajan «para que Silleda poida volver gozar dunhas festas participativas».

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Los festejos contarán con un Punto Morado para ofrecer información, prevención y atención sobre frente a posibles casos de violencia machista o de comportamientos inapropiados. Por otro lado, Silleda contrató de nuevo la revisión técnica previa de las atracciones. La entidad de control ECCOM Aucatel será la encargada de realizar estas inspecciones previas. La programación de las Festas de Verán se dará a conocer la próxima semana.

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