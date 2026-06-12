Los seres fantásticos protagonizarán la 36ª Romaría da Rapazada en Siador

Silleda ya tiene cerrado el programa de la 36ª Romería da Rapazada, que tendrá lugar el próximo sábado, día 20, en Siador. Las actividades tendrán lugar entre las 11.00 y las 21.00 horas y apuestan por el ocio, el deporte, la cultura y la participación de todas las edades. En este sentido, el gobierno local anima a todas las familias a gozar de un día de convivencia al aire libre y en uno de los parajes naturales más hermosos del municipio. El Concello va a habilitar trenes turísticos desde el parque de As Pedrosas y horarios que se anunciarán en los próximos días. Habrá plazas limitadas.

El tema de fondo en esta convocatoria son los seres fantásticos. La alcaldesa, Paula Fernández Pena, presentó la programación junto a las ediles de Cultura, Mónica González Conde, y de Educación, Ángela Troitiño Gil. La regidora destaca que la Romaría da Rapazada «é unha das actividades máis especiais do ano, porque combina xogo, natureza, convivencia e participación das familias. Falamos dunha cita que mudou co tempo, pero que mantén intacta a súa esencia: ofrecer á rapazada un día para desfrutar, compartir, descubrir e vivir experiencias diferentes nun ambiente seguro e festivo».

Pena, durante su intervención, quiso agradecer la implicación de las entidades colaboradoras, gracias a las que es posible diseñar un programa que cubre distintos gustos y grupos de edad. Por eso, «a Romaría é tamén un exemplo de traballo en rede, coa participación de colectivos, asociacións e entidades que se suman para facer deste día unha verdadeira festa» para la infancia y juventud del municipio trasdezano.

Carrera de orientación

La jornada, como decíamos, arranca a las 11.00 horas, y lo hace con la V Carreira de Orientación de Silleda, para la que el Concello contó con la ayuda de Xesta Natureza. La prueba consiste en visitar en el menor tiempo posible las balizas instaladas según una orden indicada en el mapa. Las personas que deseen participar pueden inscribirse ya en el sitio web xestanatureza.com. Pueden inscribirse equipos de hasta seis componentes como máximo.

Esta carrera dispone de tres categorías: Xestiñas, pensada para niños y niñas, con un recorrido sencillo y de menos de 3 kilómetros; Xestas, para personas adultas, con un nivel físico y técnico medio y con un trayecto de menos de 4 kilómetros; y, por último, Xesteiras, orientada a participantes con conocimientos medios o altos de orientación, con un nivel físico y técnico también alto y que deben cubrir un trayecto superior a los 5 kilómetros. Las salidas serán escalonadas y la organización va a facilitar una tarjeta electrónica para poder registrar el paso por cada baliza.

Una de las actividades del año pasado. / Bernabé/Javier Lalín

A lo largo de toda la mañana así como buena parte de la tarde, en concreto desde las 11.00 hasta las 19.00 horas, estará disponible un punto de información, un servicio de bebidas a cargo de la Asociación Veciñal de Carboeiro, una zona de aparcamiento gratuito y una exhibición de tractores del Museo do Campo e da Mecanización, con sede en la Semana Verde.

Tras esa sesión inaugural con la carrera de orientación, en torno a las 13.45 horas arranca el espectáculo de música del Trío Detrés. A las 14.30 horas habrá una pausa para la comida en la carballeira, manteniendo así el espíritu tradicional de la romería y de la convivencia familiar al aire libre. Por la tarde, desde las 16.00 y las 19.00 horas estarán disponibles juegos, hinchables, petanca (con el Clube de Petanca da Bandeira), un gran juego de la oca, rocódromo, ajedrez y un castillo mágico.

Esgrima y danza

Desde las 17.00 horas está previsto un taller de esgrima, de la mano de Compostela Esgrima, y el Xogo dos Contos ao Revés, una propuesta que quiere romper estereotipos fantásticos a través de la creatividad.

Los talleres, como siempre, ocuparán un lugar destacado. La ANPA Raparigos participa con el espacio ‘O reino fantástico’, en el que incluye coronas de flores y varitas mágicas del Bosque Encantado, así como dragones y máscaras de dragón en A Montaña do Dragón. Desde Aúpa Deza los niños y niñas conocerán su Fada das Flores y tendrán la oportunidad de participar en aulas de chapas y pintado de miniaturas.

Desde las 19.00 horas los asistentes pueden acercarse el puesto de información para conseguir un número para los sorteos. La recta final del día ofrecerá espectáculos con Máis que Danza, Távole de Circo Txosco y la tradicional Festa da Escuma, para la que se recomienda llevar calzado cerrado, gafas de piscina y ropa seca para cambiarse. El Concello recomienda a las familias acudir a Siador con gorra y protector solar e insiste en que el punto de información detallará la distribución de las actividades y puede resolver cualquier duda.