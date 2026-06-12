Rosalía Otero, entre as dez mellores notas da PAU en Galicia: "Non esperaba este resultado, síntome moi feliz e orgullosa"
"En Selectividade non necesitaba unha nota alta, pero quería que se vise o meu esforzo de todo o ano"
Cun 9,75 na fase xeral, a silledense Rosalía Otero Agra sitúase entre as dez mellores notas da PAU (Proba de Acceso á Universidade) de toda Galicia. Concretamente, esta moza alumna do IES Pintor Colmeiro acadou a oitava posición, destacando entre un total de 13.411 estudantes galegos que este ano se presentaron á comumente coñecida como Selectividade. Nunha conversa con FARO, a moza comparte as súas sensacións tras coñecer a feliz nova, os seus plans de futuro e os segredos para conseguir uns resultados de matrícula.
Cóntenos, como se sinte despois de saber que ten unha das mellores notas de Galicia?
Sorprendida, feliz e moi orgullosa e arroupada por todos.
Non agardaba este resultado?
A verdade é que non. Para o grao que eu quero cursar non fai falta unha media alta. De feito, a nota de corte está nun 5,1. Por iso, aínda que me esforcei para facelo ben, ía con menos presión e non pensei que fose conseguir esta cualificación.
Entón, xa sabe o que quere estudar o ano que vén?
Si, téñoo claro. Vou facer Filoloxía Inglesa co minor en galego. Esta nota ábreme as portas a outras carreiras, pero tanto os profesores como a miña familia me animan a que faga o que me gusta, así que non vou cambiar de opinión.
E díganos, como foron eses días de exame durante a Selectividade?
Pois o certo é que estaba máis nerviosa do que pensaba que ía estar. Como dicía antes, eu non tiña a presión que podían ter outros compañeiros que necesitaban unha nota alta para entrar no que querían, pero si que desexaba que se reflectise nos resultados todo o meu esforzo non só preparando a PAU senón durante todo o curso. Por sorte, xa estaba acostumada ao formato, xa que durante a miña estadía en Canadá en primeiro de bacharelato seguíase un sistema semellante. Así que cando cheguei ao primeiro exame, o de Lingua Castelá, e vin que saía contenta, xa o fun levando moito mellor.
Este ano houbo algún que outro erro nos exames, viuse afectada?
Non, afortunadamente. Pero síntoo moito polos compañeiros que si o sufriron. Todos eses fallos xeraron moita tensión en todos, e hai que ter en conta que teñen todo o ano para preparar os exames. Lamento que houbese situacións deste tipo, que perfectamente se puideron ter evitado.
E o último día? Cales foron as sensacións tras entregar a última proba?
Puro alivio. O meu último exame foi Latín, e saímos todos contentos porque entraron bastantes cousas que tiñamos ben aprendidas. Recordo que estaba miña nai fóra esperando, e a sensación ao saber que xa estaba libre foi moi satisfactoria.
Imaxino que o celebraría...
Por suposto. Tanto os meus compañeiros coma min fomos a un festival que había en Santiago con artistas actuais e pasámolo xenial. Foi un moi bo día en xeral.
Pode compartir con nós o seu método de estudo preparándose para a PAU?
Pois nada máis rematar as clases fixen un calendario en función do temario e das materias que tiña. Non sempre podía cumprilo, pero o importante penso que é estudar todos os días, tanto de mañá como de tarde. Eu púxenme a full desde o principio, e ao final vas ben preparado.
Agora si, acabouse o estudo e queda todo un verán por diante, sabe como vai celebralo?
Si, para min o principal é descansar, ir á praia e, se podo, ir de viaxe a Canadá. Tamén tocarei coa Banda Municipal de Silleda, e pouco máis.
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