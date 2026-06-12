Política
El PSOE culpa al gobierno local del conflicto con Geseco
Redacción
El portavoz del PSOE en A Estrada, Luis López, criticó al gobierno local por no ser capaz de juntar a ambas partes en el conflicto de la recogida de basura y limpieza de calles para una reunión. Según considera: «O mínimo que se lle pode pedir a un goberno que pretende exercer labores de mediación é que sexa capaz de sentar ás dúas partes na mesma mesa. Se nin sequera se consegue iso, dificilmente serán capaces de chegar a unha solución».
Asimismo, el socialista recordó que su partido ya había advertido en pleno de las limitaciones del Concello para actuar en esta disputa «debido á situación administrativa dun servizo que se presta sen un contrato en vigor, nin de natureza pública nin privada». En este sentido, acusó al gobierno local de falta de previsión en la gestión de «un servizo esencial» y pidió transparencia en cuanto a las negociaciones y la tramitación del nuevo contrato.
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