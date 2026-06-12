El PP de Rodeiro denuncia la pérdida de 179.000 euros

El grupo municipal del Partido Popular de Rodeiro anunció que llevará al próximo pleno la petición de explicaciones al gobierno de José Luis Camiñas y la exigencia de responsabilidades políticas por la pérdida de 179.359 euros destinados al Servicio de Axuda no Fogar, SAF, para los próximos tres años, tras no haberse presentado la solicitud correspondiente a la Xunta de Galicia.

La portavoz popular, Cati Somoza, criticó la situación y destacó que "308 dos 313 concellos galegos, é dicir practicamente todos, van ver incrementado o financiamento da Axuda no Fogar en máis dun 40% no presente 2026 e nos dous exercicios seguintes. Pero houbo cinco municipios que non fixeron os deberes, e tristemente un deles é Rodeiro".

En este sentido, lamentó que el municipio "está comenzando a pagar moi caro a neglixencia do alcalde", en un contexto en el que otros concellos sí aprovecharon la mejora de la financiación autonómica. Somoza añadió que el gobierno local mantiene una política de abandono del servicio, con recortes e incluso con intención de reducirlo alegando falta de recursos. "Iso demostra o seu nulo interese por atender aos maiores do noso concello e ás persoas máis vulnerables do concello", afirmó.

La concejala del PP consideró especialmente grave que el Concello no tramitase la solicitud cuando la Xunta de Galicia ofreció un incremento que elevaría el precio por hora del Servicio de Axuda no Fogar de 12 a 18 euros en 2028. "Non foron capaces de dedicar nin cinco minutos a presentar un papeliño que suporía preto de 180.000 euros máis para mellorar a atención e os coidados", señaló, apuntando a una posible falta de gestión, o incluso, de interés político.

Según los datos del PP, el Concello de Rodeiro mantendrá una aportación anual de 143.487 euros, cuando podría haber alcanzado hasta 191.317 euros en 2026, 203.274 en 2027 y 215.231 en 2028 de haberse solicitado el incremento. "Deixaron escapar cartos moi necesarios para o noso concello", resumió Somoza.

Consecuencias

La portavoz advirtió además de que esta decisión tendrá consecuencias directas en la vecindad. "Vaise lastrar o servizo e van sufrir os usuarios", indicó, recordando que más de la mitad de las personas dependientes del municipio siguen en lista de espera. "O 56% das persoas dependentes de Rodeiro están sen SAF e con esta perda será aínda máis difícil reducir esa lista", concluyó.n