El PP denuncia en Lalín el «castigo» del Gobierno en los viajes del Imserso

El PP denunció en Lalín el «novo castigo» del Gobierno central a Galicia por la decisión de extinguir los convenios que permitían a los concellos pequeños colaborar en la reserva de plazas y en la atención a los usuarios del Programa de Turismo del Imserso. La secretaria general de los populares gallegos, Paula Prado, calificó la medida de «furto» y reivindicó la defensa del rural y de las personas mayores ante una decisión adoptada de forma unilateral por el Ejecutivo central sin diálogo con los municipios afectados.El PP denunció en Lalín el «novo castigo» del Gobierno central a Galicia por la decisión de extinguir los convenios que permitían a los concellos pequeños colaborar en la reserva de plazas y en la atención a los usuarios del Programa de Turismo del Imserso. La secretaria general de los populares gallegos, Paula Prado, calificó la medida de «furto» y reivindicó la defensa del rural y de las personas mayores ante una decisión que, según criticó, fue adoptada de forma unilateral por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y sin diálogo con los municipios afectados.

Prado participó en una reunión en Lalín junto al alcalde y senador, José Crespo, y representantes políticos de otros municipios perjudicados, entre ellos A Estrada y Valga. La número dos del PP defendió el derecho de las personas mayores a mantener una atención personalizada como la que se venía prestando desde los concellos que colaboraban con el Imserso. Avanzó que su partido seguirá impulsando iniciativas en el Congreso y en el Senado para exigir al Gobierno central que reconsidere la supresión del servicio. Además, el PP de Lalín llevará el asunto al pleno de este mes. Los populares explicaron que el Ministerio de Derechos Sociales comunicó por carta a los ayuntamientos afectados que los convenios existentes para la reserva de plazas del Programa de Turismo del Imserso quedan extinguidos. Según el PP, la comunicación se apoya en una justificación formal y no estuvo precedida de negociación con los municipios. A partir de la temporada 2026/2027, los vecinos ya no podrán utilizar el sistema de reserva de plazas a través de su ayuntamiento y deberán realizar los trámites por internet o mediante agencias de viajes.Prado participó en una reunión en Lalín junto al alcalde y senador, José Crespo, y representantes políticos de otros municipios perjudicados, entre ellos A Estrada y Valga. La número dos del PPdeG defendió el derecho de las personas mayores a mantener una atención personalizada como la que se venía prestando desde los concellos que colaboraban con el Imserso. En este sentido, avanzó que su partido seguirá impulsando iniciativas en el Congreso y en el Senado para exigir al Gobierno central que reconsidere la supresión del servicio. Además, el PP de Lalín llevará el asunto al pleno municipal de este mes de junio. Los populares explicaron que el Ministerio de Derechos Sociales comunicó por carta a los ayuntamientos afectados que los convenios existentes para la reserva de plazas del Programa de Turismo del Imserso quedan extinguidos. Según el PP la comunicación se apoya en una justificación meramente formal y no estuvo precedida de negociación con los municipios. La consecuencia directa será que, a partir de la temporada 2026/2027, los vecinos de estos concellos ya no podrán utilizar el sistema de reserva de plazas a través de su ayuntamiento y deberán realizar los trámites por internet o mediante agencias de viajes.

Crespo advirtió que el nuevo sistema elimina un servicio de proximidad que funcionó durante décadas y que resultaba útil para personas mayores con dificultades para realizar gestiones telemáticas. El regidor lalinense recordó que el Concello no solo informaba, sino que también resolvía dudas y organizaba grupos. A su juicio, la medida deja a las personas mayores del rural en peor situación que las de las ciudades y rompe la dimensión comunitaria de unos viajes en los que muchas personas participaban. Sostuvo que la decisión incrementa la brecha digital y contribuye a vaciar de servicios al rural. Para Crespo, la colaboración municipal permitía acompañar a usuarios que necesitan apoyo directo para acceder a las plazas del Imserso, por lo que la supresión de este canal supone una pérdida de atención y de igualdad de oportunidades.Crespo advirtió de que el nuevo sistema elimina un servicio de proximidad que funcionó durante décadas y que resultaba especialmente útil para personas mayores con dificultades para realizar gestiones telemáticas o administrativas. El regidor lalinense recordó que el Concello no solo informaba, sino que también resolvía dudas, organizaba grupos y facilitaba desplazamientos. A su juicio, la medida deja a las personas mayores del rural en peor situación que las de las ciudades y rompe la dimensión comunitaria de unos viajes en los que muchas personas participaban porque podían desplazarse con vecinos, amistades y grupos organizados. Sostuvo además que la decisión incrementa la brecha digital y contribuye a vaciar de servicios al rural. Para Crespo, la colaboración municipal permitía acompañar a usuarios que, en muchos casos, necesitan apoyo directo para acceder a las plazas del Imserso, por lo que la supresión de este canal supone una pérdida de atención y de igualdad de oportunidades.

Noticias relacionadas

Prado vinculó esta decisión con lo que considera una nueva discriminación del Gobierno central hacia Galicia y se preguntó por qué el Ejecutivo de Sánchez «castiga» a esta comunidad mientras, según dijo, no aplica el mismo trato a otros territorios como País Vasco o Cataluña.