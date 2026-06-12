Un oro, cuatro platas y el billete al Ibérico de Tui para el Kung-Fu Zen

Los deportistas de la Asociación Deportiva Kung-Fu Zen han vuelto a demostrar su altísimo nivel competitivo tras cosechar unos magníficos resultados el pasado domingo en tierras ourensanas. La delegación acudió al Campeonato Gallego Escolar, celebrado en la ciudad de As Burgas, consolidando el gran estado de forma en el que se encuentran todas sus categorías básicas. La efectividad del equipo técnico y de los propios competidores rozaron la perfección durante el evento autonómico de Ourense.

De los siete conjuntos que la asociación de ámbito dezano presentó en el tatami oficial, se lograron conquistar un total de cinco podios. El medallero final para la escuela se cerró con una valiosa medalla de oro y cuatro merecidas medallas de plata, confirmando que el club se sitúa entre la élite del kung-fu base en Galicia. Más allá de los metales obtenidos, la cita ourensana servía como trampolín clasificatorio para los próximos compromisos internacionales. El éxito fue rotundo en este aspecto, ya que se consiguió el billete para seis equipos de la categoría infantil de cara al prestigioso Campeonato Ibérico, que tendrá lugar en la localidad de Tui el próximo día 28 de junio.

A mayores, la excelente jornada se completó con la clasificación directa de otros dos combinados en la exigente categoría júnior, ampliando la delegación que viajará a la ciudad fronteriza. Desde la directiva de la Asociación Deportiva Kung-Fu Zen han querido aprovechar esta ventana de éxito para emitir un comunicado de gratitud muy especial. Como viene siendo habitual en cada uno de sus desplazamientos, los responsables quisieron agradecer en primer lugar el enorme esfuerzo diario, el sacrificio y la disciplina demostrada por todos los niños y niñas que componen el grupo. Del mismo modo, el club hizo extensible este agradecimiento a los familiares, poniendo en valor la confianza incondicional que los padres depositan siempre en el Zen para la formación deportiva de sus hijos.

Noticias relacionadas

Este brillante desempeño sitúa a la escuela de artes marciales dezana en una posición de referencia para la próxima cita internacional. La preparación de los jóvenes atletas se intensificará durante las próximas semanas con el objetivo claro de subir a lo más alto del podio en tierras tudenses. El cuerpo técnico ya planifica las nuevas sesiones de entrenamiento, enfocadas en pulir los detalles técnicos y tácticos que marcarán la diferencia frente a los mejores rivales de la península.