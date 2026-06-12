Entrega de premios del certamen literario de la Asociación Feiral

Más de un centenar de personas asistieron al acto de entrega de los premios del certamen literario sobre las ferias tradicionales gallegas organizado por la Asociación Feiral Semana Verde. Los ganadores fueron Luca Manuel Rial Gerpe, Álex Ameijeiras Grille (de Santa Comba) e Irene López Lago, de Folgoso do Courel. Recibieron como compensación 500, 300 y 200 euros en vales de compra para gastar en el comercio tradicional y accesos a espacios etnográficos y turísticos gallegos.