Los cruces ciegos de A Estrada

En A Estrada, como en cualquier superficie urbana y mismo rural, hay cruces que hacen al conductor tragar saliva un par de veces antes de aventurarse a atravesarlos. La falta de visibilidad supone –en muchas ocasiones– enfrentarse al riesgo de cruzar sin estar al 100 % seguro de que otro vehículo no aparecerá para dar la desagradable sorpresa. En este sentido, la principal causa de riesgo tiene que ver con el estacionamiento a ambos lados de los cruces, con muy poco espacio para permitir al piloto conseguir un plano general de la vía. Para evitarlo, el Concello, guiado por las indicaciones de la Policía Local, intenta realizar señalizaciones que prohíban el aparcamiento en estas zonas, pero a veces dichas limitaciones son ignoradas, y muchas otras directamente no resultan viables.

Isla de contenedores justo a la salida del parking del Froiz. |

Con el objetivo de mejorar la seguridad en algunos de estos puntos, la Policía Local ha comenzado a instalar espejos convexos de carretera. Uno de ellos se colocó esta misma semana en la intersección entre la calle Serafín Pazo y la Avenida Benito Vigo, uno de los cruces que más preocupan a los agentes.

Mientras que la arteria principal en este tramo ya está considerada uno de los puntos negros de la N-640 por el alto índice de siniestros ocurridos en su superficie, es además uno de los más transitados.

Según explican desde la Policía Loca, debido a la presencia de una zona de carga y descarga a escasos metros del cruce, el constante trajín de turismos y vehículos pesados y la existencia de dos pasos de peatones casi contiguos, este cruce supone un reto para gestionar. No obstante, el jefe de la unidad local, Javier García, explica: «Estamos facendo probas para conseguir a maior visibilidade posible. Seguramente o espello cambiemos por un máis grande ou o situemos doutro xeito».

Otro enclave complicado es la salida del parking del Froiz, también en la Avenida Benito Vigo. Aquí tanto vehículos como una isla de colectores de basura reducen la capacidad de visión del conductor, que debe tener especial cuidado si desea situarse en el carril derecho de la vía. Asimismo, unos metros más arriba está el de la Rosalía de Castro con la Benito Vigo, donde también se produjeron varios siniestros leves. Y, si se habla de poca visibilidad, es imposible olvidar a los vecinos de la Avenida de Santiago, a la altura de Figueiroa, que frecuentemente manifestaban sus quejas por estas circunstancias en las salidas de garaje.

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A este respecto, García exponeque, a veces resulta difícil gestionar una mayor seguridad: «O mínimo para garantir visibilidade é deixar libre a ambos lados da saída o espazo que ocuparía un vehículo estándar. En cambio, debido ao número de bados que hai, e as illas de contenedores, é imposible cumprir con esta medida. Polo menos se se queren manter as prazas de estacionamento en rúa».