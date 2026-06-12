El Concello ve «buena disposición» de Geseco para negociar con la plantilla

El concejal de Servizos Municipais de A Estrada, Óscar Durán, ha mostrado su confianza en que la empresa Geseco y los trabajadores del servicio de recogida de residuos puedan alcanzar un acuerdo en los próximos días que permita poner fin al conflicto laboral abierto entre ambas partes. Tras mantener reuniones por separado con representantes sindicales y con la dirección de la compañía, el edil destacó la «buena disposición» percibida en ambas partes de cara al encuentro que mantendrán la próxima semana en el AGA, el servicio de solución de conflictos laborales.

Durán se reunió ayer con responsables de Geseco, empresa encargada de la recogida de residuos en el municipio, después de haber hecho lo propio con los trabajadores y sus representantes. Al término del encuentro, el concejal señaló que el papel del Concello ha sido exclusivamente el de favorecer el diálogo y escuchar las posiciones de cada una de las partes implicadas, con el objetivo de contribuir a un clima de entendimiento.

El responsable municipal incidió en que el conflicto corresponde al ámbito de la negociación laboral entre la empresa y su plantilla, situación ajena al Concello. No obstante, incidió en la importancia del servicio público que presta la concesionaria, motivo por el que el consistorio ha tratado de facilitar espacios de comunicación que ayuden a acercar posturas.

En el transcurso de la reunión con Geseco también se abordó la posibilidad de que sea necesario fijar servicios mínimos si finalmente no se alcanza un acuerdo y se mantiene la convocatoria de huelga prevista entre los días 25 y 28 de junio, coincidiendo con las fiestas patronales de San Paio.

A este respecto, Durán subrayó que durante esas jornadas el servicio de recogida y limpieza debe verse reforzad. Por ello, el Concello ha solicitado a la empresa un informe sobre el personal que habitualmente trabaja durante esas fechas, con el fin de tener en cuenta esta circunstancia en caso de que resulte necesario establecer servicios mínimos.

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El concejal recordó además que este conflicto podría tener un horizonte temporal limitado, ya que los pliegos para la nueva licitación del servicio están finalizados y se trabaja en la elaboración de una nueva ordenanza reguladora, un escenario que obligará a afrontar una nueva negociación en el futuro próximo.