El cartel de la Festa do Lacón rinde tributo a los 50 años de la SD Silleda

La Asociación Cultural O Lacón, acompañada por miembros del gobierno y de la corporación local, dio a conocer este viernes el cartel de la cita gastronómica del próximo 10 de julio. Ese cartel, obra de Ángel Llorente, sigue con la línea temática de los últimos años y en esta 26ª edición rinde un homenaje a los 50 años del club deportivo SD Silleda.

La presentación tuvo lugar en el salón de actos del consistorio y sirvió para que la organización reconociese además la labor de las panaderías que han asado centenares de lacones durante estos años para la cita gastronómica. «Non hai palabras para agradecer o voso apoio e traballo», indicó uno de los miembros del colectivo cultural, Luis González Abal. Su presidente, Arturo López, y la alcaldesa, Paula Fernández Pena, entregaron sendas placas de agradecimiento a Manuel Bouzada, de Panadería Bouzada, así como a Luis Mella y Alicia Villamayor, de Panadería Luis Mella. «É, sen dúbida, unha homenaxe deste pobo a todo un colectivo», remarcó la regidora, que durante su intervención también quiso destacar el trabajo que realiza la Asociación Cultural O Lacón y lo que significa que esta cita rebase ya el cuarto de siglo.

Manuel Bouzada recibió una placa de agradecimiento. / Bernabé / Amanda Castro

Colaboración de Culinaria

Para la convocatoria de este año la entidad también contará con la colaboración de la empresa Culinaria, donde se asará la mayor parte de los lacones. La organización puso además de relieve el respaldo de instituciones y empresas, en un acto muy emotivo para antiguos miembros que dejan la asociación, como José Manuel Crespo, y para colaboradores y fundadores que ya han fallecido, como Ricardo Troitiño, José Mella, Isabel de Callobre, José Somoza y Alfredo Ramos, 'Tolino'.

La 26ª Festa do Lacón arranca por la mañana con una degustación popular y la actuación del grupo de música y baile tradicional Aires do Trasdeza, do colegio María Inmaculada, así como del Grupo de Gaitas e Acordeóns da Escola de Música. Habrá, además, animación en las calles de la mano de la charanga Os Atrevidos.

Esta charanga volverá a tocar a lo largo de la tarde y, en la Praza Juan Salgueiro está prevista la actuación de la Banda de Música Xuvenil de Silleda. La cena comenzará a las 22.00 horas y la organización estima que acudirán 1.500 personas. La velada incluye el repertorio musical de Mariachi Sol de Galicia.

Puestos de venta de entradas

Además de políticos locales, acompañaron a la organización este viernes miembros de la Banda de Música de Silleda, de la SD Silleda y de la Escola de Fútbol. O Lacón anunció que las entradas para la cena se pondrán a la venta "de maneira inminente". Las personas que estén interesadas en acudir pueden retirar sus reservas en Bodegón Esther y Estanco Edicta. Cada lote cuesta 90 euros y sive para 5 personas, ya que incluye un lacón (asado o cocido), vino, pan, queso, membrillo, una botella de mencía, un bollo de rosquillas y café. En la edición de este año van a prepararse 300 piezas de lacón, entrel las 200 asadas y las 100 cocidas.

Alicia Villamayor, de Panadería Luis Mella. / Bernabé / Amanda Castro

La Festa do Lacón se celebra dentro de las Festas do Verán de Silleda, que arrancan justo el día anterior, el 9 de julio, y cuyo programa se dará a conocer durante la próxima semana. Días atrás, el Concello mantuvo un encuentro con la comisión y agentes de la Policía Local para consensuar el operativo de seguridad de estos festejos así como el cierre de las calles afectadas. El ejecutivo local socialista indicó además que también renovó la contratación de la inspección previa de las atracciones que van a instalarse con motivo de las fiestas.