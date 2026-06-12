El BNG denuncia fallos de seguridad tras el atropello en Dozón

El concejal del BNG de Dozón, Miguel Docasar, exige una investigación exhaustiva tras el grave atropello de un vecino por un caballo en la Festa do Torresmo del municipio. El edil nacionalista lamenta profundamente lo sucedido y traslada su apoyo a la familia afectada. Ante la gravedad del incidente, la formación política considera «imprescindible esclarecer os feitos» bajo la normativa gallega vigente. Reclaman revisar todos los protocolos de seguridad, el control animal y aclarar los motivos por los que no se activaron de inmediato Protección Civil y las emergencias. El BNG de Dozón anuncia que determinará responsabilidades para evitar futuros accidentes.