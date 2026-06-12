Accidente
El BNG denuncia fallos de seguridad tras el atropello en Dozón
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
redacción
Dozón
El concejal del BNG de Dozón, Miguel Docasar, exige una investigación exhaustiva tras el grave atropello de un vecino por un caballo en la Festa do Torresmo del municipio. El edil nacionalista lamenta profundamente lo sucedido y traslada su apoyo a la familia afectada. Ante la gravedad del incidente, la formación política considera «imprescindible esclarecer os feitos» bajo la normativa gallega vigente. Reclaman revisar todos los protocolos de seguridad, el control animal y aclarar los motivos por los que no se activaron de inmediato Protección Civil y las emergencias. El BNG de Dozón anuncia que determinará responsabilidades para evitar futuros accidentes.
- Aparece, en perfecto estado, la joven que la Policía de Moaña buscaba desde la noche del martes
- Los estudiantes que hicieron el examen de Historia de España, en la que hubo problemas, pueden respirar tranquilos: los correctores serán «flexibles»
- De jugar en el Celta de Vigo a emprender juntos: Dos jóvenes gallegos impulsan cultura, tecnología y responsabilidad social con Zona Norte Podcast
- Buscan a una joven de 19 años de Moaña desaparecida desde el martes
- Alumnos de colegios privados en Galicia obtienen mejores expedientes y notas de acceso a la universidad
- Las K9 eléctricas llegarán más lejos: Stellantis planea una nueva evolución para las baterías de las furgonetas viguesas
- El peaje de la selectividad sobre el expediente en Galicia: el alumnado de sobresaliente se reduce a la mitad tras la prueba
- La exmujer del agente FIFA Toni Otero acepta dos años de cárcel y deberá devolver casi 400.000 euros