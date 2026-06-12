Actividades extraescolares
Alumnado del IES Laxeiro disfruta de una jornada de rafting en el Miño
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El alumnado de Bachillerato del IES Laxeiro disfrutó de una jornada de rafting en el río Miño, a su paso por Arbo. Esta actividad estuvo llena de adrenalina, trabajo en equipo y contacto con la naturaleza. Los estudiantes superaron grandes retos, compartieron experiencias únicas y crearon recuerdos inolvidables. Desde el centro educativo, siguen apostando por estas iniciativas que fomentan la convivencia, los hábitos de vida saludables y el aprendizaje activo más allá del aula tradicional.
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