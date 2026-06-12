Alba Forno denuncia siete años de abandono en la grada del Cortizo

La portavoz del PSdeG-PSOE de Lalín, Alba Forno, critica que el gobierno local de la capital dezana admita la necesidad de reparar la grada del Estadio Municipal Manuel Anxo Cortizo tras siete años sin actuar, pese a que el propio PP tildaba su estado de deficiente en 2019. Forno recuerda que los populares denunciaban fallos estructurales cuando estaban en la oposición, pero «agora vemos como din que a grada está ben e que solo hai que parcheala».

Para la socialista, el reciente ascenso del Club Deportivo Lalín a Tercera Federación evidencia las carencias de una infraestructura deportiva municipal estancada en promesas incumplidas. Ante esto, reclamó una planificación seria para las instalaciones deportivas y advirtió de que «non se pode seguir prometendo o mesmo proxecto elección tras elección sen executar nada».

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Aunque el PSOE de Lalín apoya las reformas urgentes para garantizar la seguridad de la instalación deportiva, Forno exige una hoja de ruta a largo plazo para modernizar los equipamientos municipales ante su alta demanda por parte de clubes y de vecinos de la localidad. La portavoz socialista concluyó que el deporte local merece «algo máis que anuncios e proxectos eternamente prometidos», avanzando que su partido ya trabaja en propuestas de reforma tanto para el Cortizo como para el área del multiusos Lalín Arena.