Agadea organiza en Pontevea una jornada de actividades con 90 personas

Agadea Alzhéimer reunió este mediodía a unas 90 personas usuarias de sus centros de las provincias de Pontevedra y A Coruña en una jornada de convivencia celebrada en el entorno de la ponte medieval de Pontevea. En representación del Concello de A Estrada participó también la teniente de alcalde, Amalia Goldar Cora. Aprovechando el enclave natural de A Praíña, en la parroquia estradense de Couso, la iniciativa promovió el encuentro, el ocio y la participación al aire libre entre usuarios, profesionales y familiares. El programa incluyó una ruta por la zona del Xirimbao, juegos como el bingo, actuaciones musicales, un almuerzo compartido y espacios para intercambiar experiencias entre los distintos centros. Desde Agadea destacaron la importancia de estas actividades para reforzar vínculos, fomentar el envejecimiento activo y generar espacios de bienestar, socialización y disfrute compartido fuera de la rutina diaria.