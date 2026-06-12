1.200 deportistas en A Estrada con el fútbol sala

El pabellón Coto Ferreiro de A Estrada se convertirá en el epicentro del deporte base con la celebración de la séptima edición del Torneo de Verán de Fútbol Sala. Este destacado evento deportivo, presentado ayer por el concejal de Deportes Ismael Pena y la UD A Estrada FS, se llevará a cabo durante el fin de semana del sábado 20 y domingo 21 de junio. La competición reunirá a más de 80 equipos, sumando casi 1.200 deportistas en total sobre la pista del polideportivo estradense. El sábado competirán las categorías de biberón, prebenjamín, benjamín, alevín e infantil. El domingo será el turno de los cadetes, juveniles y las categorías sénior, tanto masculina como femenina, garantizando un gran espectáculo de fútbol sala para los presentes.