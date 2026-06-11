A Xesta celebra el día 20 el San Juan

Los vecinos de A Xesta celebrarán el San Juan el 20 a las 22.00 horas. Habrá cena a base de empanada, merluza, carne estofada, bebidas y postre a 25 euros por persona mayor de 10 años. Las entradas, en los teléfonos 658 20 58 84, 656 94 20 28 ó 648 08 62 31. Actuará DJ Efrén Pérez.