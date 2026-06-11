Vagalumes proyecta en los Minicines «Retornar Bretaña»

La Asociación Cultural Vagalumes y Minicines Central organiza este jueves 11 de junio, a las 20.00 horas, la proyección de la cortometraje Retornar Bretaña y la presentación del libro Tras os pasos de Castelao na Bretaña en A Estrada. La obra audiovisual revisita los lugares que Castelao recorrió en 1929 durante su estudio sobre las cruces de piedra. Además, el acto incluirá la presentación del libro del profesor Robert Neal Baxter Ford, editado por la asociación Breizh-Galiza.