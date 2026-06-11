UCIN, Vox, Móvete... arranca la carrera a las Municipales

Queda menos un año para las elecciones municipales en A Estrada y los partidos políticos ya han comenzado la carrera. A estas alturas sin embargo, esa partida todavía se juega entre bambalinas. Es tiempo de reuniones, asambleas, canditatos, listas y plazos, pero, sobre todo, de mirar por encima de la valla qué están haciendo los rivales. De puertas para fuera está claro que el PP, como rival a batir, ha dado su primer paso hace tiempo, con Gonzalo Louzao como su candidato oficioso. Pero qué pasa con el resto. ¿Repetirán Luis López y Mar Blanco? ¿Quién tomará el testigo de Reices en el BNG? ¿Aparecerán nuevas alternativas en el mapa político municipal?. Intentamos arrojar algo de luz a la situación actual y a la hoja de ruta de los diferentes partidos.

Partido Popular

Lo primero que hay que señalar es que estas serán las primeras elecciones municipales sin José López Campos como candidato desde el año 2007, cuando José Antonio Dono dio la alcaldía al PSOE. A partir de ahí llegaron cuatro victorias consecutivas del ahora conselleiro. Ahora toca a los vecinos elegir un nuevo alcalde y el PP intentará que el bastón de mando se quede en casa. Para ello apuesta por su sucesor Gonzalo Louzao. «Ya realizamos nuestro congreso y Gonzalo Louzao es nuestro candidato, no de manera oficial pero sí oficiosa», nos explica el secretario general del partido, Manuel Magariños. La incógnita en el PP está en saber quién lo acompañará en la lista y hasta dónde llegará esa anunciada renovación del partido. «El alcalde será el encargado de hacerlo y lo tiene muy claro, aunque todavía queda tiempo», apunta Magariños.

PSOE

La siguiente parada la hacemos en el PSOE, donde Luis López Bueno, su candidato en las últimas dos elecciones, nos explica que su partido abrirá el proceso para elegir líder tras el verano. La intención es anunciar candidato en el mes de septiembre. En las dos Primarias anteriores López Bueno no contó con oposición dentro del partido y, salvo sorpresa, apunta a que tampoco la tendrá en esta ocasión.

BNG

Todo señala entonces a que la primera novedad vendrá del BNG. Tras la decisión de Xoán Reices de no presentarse de nuevo, el partido se ha movido rápido para elegir un nuevo candidato, que será presentado mañana. Según se comenta el elegido sería el historiador y profesor Marcos Borrageros, aunque habrá que esperar para ver si las quinielas aciertan en esa sucesión en el BNG.

Móvete

En nuestro repaso final al pleno municipal finalizamos en Móvete. El partido liderato por Mar Blanco inició hace ya unos meses un debate interno en el que todavía no se han sacado conclusiones definitivas y hay mucho que decidir. En palabras de la propia Mar Blanco, ahora mismo tendrían diferentes opciones sobre la mesa. Una de ellas sería no presentarse a las elecciones. En caso de que la asamblea decida presentarse se plantearía la opción de decidir candidato. «Si llegamos ese punto, pondré sobre la mesa la opción de que otra persona sea el candidato, una alternativa. Sería siempre mediante un proceso participativo. Alguien que venga con ilusiones renovadas y de la confianza de Móvete», aseguró, defendiendo que el partido seguirá siendo siempre de izquierdas y vecinal. Desde Móvete se mantienen sin embargo atentos a los movimientos del resto de partidos.

UCIN A Estrada

Como alternativa a los partidos que se presentaron hace cuatro años ha cobrado fuerza UCIN Galicia. Su coordinador, José Luis Calo, visitó A Estrada dentro de la hoja de ruta que la formación municipalista está desarrollando en distintos municipios gallegos de cara a las elecciones municipales de 2027. Calo mantuvo diversos encuentros con vecinos y personas vinculadas a la vida social y económica del municipio con el objetivo de continuar los contactos iniciados en anteriores visitas. La formación trabaja en la creación de una estructura local sólida que permita consolidar su presencia en el municipio y estudiar la posible configuración de una candidatura a la Alcaldía.

«Creo que vamos a cerrar una lista, porque hay un grupo amplio de vecinos que se pusieron en contacto con nosotros y es una buena oportunidad», manifestó el coordinador, quien se centra ahora dar forma a esa lista y también en encontrar al candidato «adecuado» para pelear por la alcaldía. «Creo que en dos o tres meses, lo tendremos», auguró.

VOX

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Por el contrario, Nanda Barreiro, elegida hace poco más de un año como coordinadora de VOX en la comarca de Tabeirós-Terra de Montes ha anunciado que ha renunciado al cargo por la falta de respaldo por parte del partido y que no se está organizando ninguna candidatura a la alcaldía de A Estrada.