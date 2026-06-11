Stradanza reúne a más de 300 alumnos en su espectáculo de este sábado

Más de 300 alumnos de todas las edades participarán este sábado, 13 de junio, en el festival de fin de curso organizado por la escuela de baile Stradanza, una cita que reunirá sobre el escenario de la Praza da Constitución a participantes desde los 3 años hasta alumnas de más de 80. La exhibición contará con propuestas de pre-ballet, danza lírica, moderna y urbana, zumba fitness, zumba step, zumba gold, dance-kids, baile social y comercial.

El espectáculo arrancará con una coreografía conjunta al ritmo de una versión actualizada de Voy a pasármelo bien, de Hombres G. A lo largo de las más de dos horas de duración previstas, el público podrá disfrutar también de actuaciones inspiradas en Disney y El Rey León, además de coreografías con música de Britney Spears, Michael Jackson o artistas latinos.

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Asimismo, entre los participantes estarán un grupo de zumba gold de Lestedo y el grupo de competición Galileos, que presentará la coreografía con la que obtuvo distintos reconocimientos durante la temporada. El festival contará además con la colaboración del estradense Carlos Corral Fuentes, colaborador del programa O Termómetro de la TVG, que ejercerá como maestro de ceremonias. La organización agradeció la implicación de los profesores, patrocinadores y familias que han colaborado en la puesta en marcha del evento.