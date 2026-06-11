Sincroburbullas cierra el curso con una exhibición el sábado día 20

La alcaldesa en funciones de A Estrada, Amalia Goldar, participó este miércoles por la mañana en la presentación de la exhibición de natación artística organizada por el Club Sincroburbullas, una cita con la que la entidad pondrá el broche final a la temporada 2025-2026. El evento se celebrará el próximo 20 de junio, a las 19.30 horas, en la piscina climatizada municipal. La entrada será gratuita y permitirá disfrutar de coreografías grupales, dúos y solos interpretados por deportistas de entre 8 y 55 años.