Silleda recibe 15.000 euros para mejorar la Praia Fluvial das Xuntas

La Xunta de Galicia otorga al Concello de Silleda una ayuda de 14.999 euros para ejecutar actuaciones de conservación, mantenimiento y mejora ambiental en la Praia Fluvial das Xuntas, en la aldea de Fucarelos, en Cira. Esta actuación puede acometerse al amparo de las subvenciones para inversiones vinculadas a la conservación, recuperación y rehabilitación del patrimonio natural y cultural, así como a la sensibilización ecológica, en espacios de la Red Natura 2000. La convocatoria está financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, en el marco del Plan Estratégico de la PAC para el período 2023-2027.

La playa fluvial citada forma parte de esa Red Natura 2000, al estar dentro de la Zona de Especial Conservación Sistema Fluvial Ulla-Deza. La sobras previstas incluyen el tratamiento y conservación de los elementos de madera existentes (mesas, bancos y vallado); la reposición de las piezas deterioradas de los bancos; la conservación del vallado de madera; la sustitución de un panel interpretativo que se encuentra deteriorado (y que ayudará a divulgar los valores naturales de este entorno); y, por último, la plantación puntual de vegetación autóctona propia de los bosques de ribera.

Zona de pradería y estancia

El área de intervención se concentra en la zona de pradería y estancia situada al pie del río Deza, donde se localizan lo distintos elementos de uso público existentes. El Concello de Silleda indica que estas actuaciones son puntuales y limitadas, que están centradas en la conservación y la restauración de los elementos ya existentes, y que no se va a modificar la topografía ni a realizar movimientos de tierra significativos.

El ejecutivo local socialista añade que estas obras contribuirán a seguir poniendo en valor uno de los espacios naturales más singulares de la parroquia de Cira y que además es muy empleado por los vecinos como lugar de encuentro, descanso y ocio. La alcaldesa, Paula Fernández Pena, puntualiza que «falamos dun espazo que require actuacións respectuosas, puntuais e ben planificadas, porque o obxectivo é conservar, recuperar e divulgar os seus valores naturais». La regidora hace hincapié también en la importancia de continuar captando fondos de otras administraciones que contribuyan a mejorar el patrimonio natural y los espacios públicos del municipio. «Estas axudas permítennos acometer actuacións necesarias en enclaves de gran valor, compatibilizando o desfrute da veciñanza coa protección da biodiversidade e coa posta en valor do noso territorio», matiza.

Al margen de uso durante buena parte del año por los vecinos y vecinas de la parroquia y de otros puntos del municipio, la Praia das Xuntas también recibe la visita de personas que buscan un espacio de ocio durante la temporada de verano. Cira, al igual que Gres, las Insuas de Remesquide o el área recreativa de Toiriz (todas ellas en el concello vecino de Vila de Cruces) suelen ser en los meses estivales el destino de quien busca enclaves donde tomar el sol que no estén masificados. La Praia Fluvial das Xuntas recibe este nombre porque es el lugar en el que el río Deza desemboca en las aguas del Ulla.