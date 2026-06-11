Plan provincial
La residencia As Dores recibe 5.600 euros para accesibilidad
redacción
La diputada provincial Paula Bouzós realizó una visita a las instalaciones de la residencia As Dores de Lalín donde puso en valor la utilidad del programa Provincia +Inclusiva que favorece el desarrollo de la accesibilidad universal en entidades sin ánimo de lucro. El centro gestionado por Apalc recibió ya cerca de 5.600 euros, con destino a la compra de sillas de baño, colchones, protectores de baldas o sistemas inclusivos de comunicación. La dirección de la residencia recibió de la diputada la placa acreditativa de esta línea de ayudas en un acto con presencia del concejal Avelino Souto.
En el conjunto de la provincia el organismo público habilitó este año 210.000 euros. Cada entidad sin ánimo de lucro puede recibir hasta un máximo de 10.000 euros para obras de mejora de la accesibilidad.
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