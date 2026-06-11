Primo Lalín amplía sus instalaciones
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La empresa Primo Lalín renueva sus instalaciones del parque empresarial Lalín 2000 desde el próximo día 19 con una jornada de puertas abiertas a partir de las 19.00 horas. En sus naves la empresa ha ganado espacio para mostrar más productos a sus clientes en una superficie ya de 2.500 metros cuadrados, con mayor número de secciones.
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