Primo Lalín amplía sus instalaciones

La empresa Primo Lalín renueva sus instalaciones del parque empresarial Lalín 2000 desde el próximo día 19 con una jornada de puertas abiertas a partir de las 19.00 horas. En sus naves la empresa ha ganado espacio para mostrar más productos a sus clientes en una superficie ya de 2.500 metros cuadrados, con mayor número de secciones.