Preservativos gratis para los jóvenes: así lo ven los expertos en A Estrada

El Gobierno de España viene de aprobar esta semana una medida que permitirá a los jóvenes de entre 16 y 22 años acceder gratuitamente a preservativos en las farmacias. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Sanidad, busca reforzar así la prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y facilitar el acceso a uno de los métodos más eficaces para evitar tanto estas enfermedades como los embarazos no deseados, en un momento en el que el incremento sostenido de ITS y el descenso del uso de protección entre la población joven preocupa en el ámbito sanitario y social.

En un contexto local, las farmacias de A Estrada –que serán las encargadas de dispensar estos artículos a los jóvenes que lo requieran– están a la espera de conocer las instrucciones para la implementación de la medida, que según informó el órgano gubernamental se pondrá en marcha previsiblemente el próximo año. Si bien todavía no existe un protocolo claro, los establecimientos entrevistados en la localidad afirman ver con buenos ojos la iniciativa y consideran que puede ayudar a aumentar la protección entre este sector de la población.

No obstante, también resulta interesante conocer la opinión de educadores y profesionales que trabajan cara a cara con adolescentes en materia de educación sexual. Una de ellos es Chío Couto Rendo, de Anacos Educativos, en A Estrada. Ella explica: «Esta é unha medida complementaria, que ten que ir acompañada dunha formación ou sensibilización. Espazos como o Centro Quérote funcionan moi ben neste ámbito». «Na miña experiencia impartindo información en relacións afectivas e sexuais igualitarias con perspectiva de xénero en institutos, o que me atopo é que cada vez hai máis acceso á información, pero menos filtro, e máis mitos que se están reproducindo». En este sentido especifica: «Todo o mundo sabe o que é un preservativo, pero poucas persoas coñecen como e cando aplicalo, nin tampouco outras medidas de prevención que están á orde do día».

Los mitos, precisamente, son una de las cuestiones que inquietan, ya que algunos de los que parecían ya desmontados hace unos años están ahora volviendo con fuerza. «Na adolescencia as principais barreiras que nos atopamos á hora de empregar o preservativo son a falta de información e a falta de interese. Non cren que sexa necesario porque toman outras medidas que consideran suficientes, centradas principalmente en evitar o embarazo», dice Couto Rendo.

En esta línea, falta preocupación y concienciación en materia de ITS. «O interesante sería non só facilitar o acceso aos preservativos, senón que teñan a vontade de adquirilos e empregalos, e para iso é importante que non vexan as enfermidades de transmisión sexual como algo alleo ou pouco frecuente. Sería positivo que entendan o preservativo como algo necesario», comparte la entrevistada.

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Finalmente, Couto Rendo considera crucial el acompañamiento y la comunicación, tanto dentro de la familia como en los centros educativos y en la sociedad en general. Esta sería una forma, bajo su punto de vista, no solo de combatir la desinformación, sino también de destabuizar este tema y eliminar así la vergüenza o el estigma que puedan sentir los más jóvenes.