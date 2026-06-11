La Malla de Doade ya tiene cerrado su cartel
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La parroquia lalinense de Doade celebrará su Malla Tradicional el 22 de agosto. La XXVII edición arranca a las 11.00 horas con muestras de artesanía, maquinaria y pintura. Las distintas recreaciones de la malla serán a las 12.00 horas. La sesión incluye un Serán da Malla, con música desdelas 16.30 horas, y una comida de confraternización.
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