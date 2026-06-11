Foro Empresarias Galicia
Lorenzana apela al liderazgo femenino en la empresa para su competitividad
La conselleira propone«talento directivo» y compañías preparadas ante un entorno exigente
La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, defendió en Lalín la necesidad de promover el talento y el liderazgo femenino como un factor de competitividad empresarial y de sostenibilidad económica. Fue durante su intervención en el VIII Foro Empresarial Empresarias Galicia, donde subrayó que la igualdad debe entenderse también como una herramienta para fortalecer el tejido productivo.
Lorenzana afirmó que «a igualdade non é só unha cuestión de xustiza social, é algo que o empresariado ten que ver como necesario para o crecemento e o fortalecemento da propia empresa». En esta línea, destacó que atraer, retener e incorporar talento femenino en todos los niveles de las organizaciones, hasta los puestos de dirección, constituye «unha decisión estratéxica» que debe ir más allá de las políticas formales de igualdad. Advirtió de que Galicia necesita «talento directivo e empresas preparadas para competir nun contorno cada vez máis exixente, máis tecnolóxico e máis cambiante». Añadió que, en el escenario económico actual, resisten mejor las economías con capacidad productiva, base tecnológica e industria propia, y resumió la situación con una advertencia: «A competencia é brutal». Defendió que el papel de las administraciones debe ser el de acompañar a las empresas, sin sustituirlas en sus decisiones ni convertir los trámites en obstáculos. En este sentido, situó como ejes de la política económica e industrial de la Xunta la energía y los recursos naturales, el acceso ágil y competitivo a suelo industrial y el apoyo a los proyectos empresariales a través de la Oficina Económica de Galicia. El objetivo, señaló, es «xerar un boca a boca de que en Galicia existe unha Administración sólida, rápida e que acompaña á empresa».
En materia energética, mostró su confianza en que se levanten las suspensiones de parques eólicos paralizados y reclamó una reforma del sistema eléctrico que refuerce la red de transporte, al considerar que actualmente no está a la altura de la electrificación de la economía y de los nuevos consumos. Al encuentro acudió la vicepresidenta de la Diputación provincial, Luisa Sánchez, y miembros del gobierno de Lalín.
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