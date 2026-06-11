Llegan al Parlamento las carencias en los centros de A Estrada

El BNG ha registrado en el Parlamento de Galicia esta semana una iniciativa para reclamar a la Consellería de Educación medidas que permitan atender las demandas de la comunidad educativa de A Estrada, que en los últimos meses ha denunciado carencias de recursos humanos e infraestructuras en los.

La formación nacionalista recuerda que la preocupación por la situación de los nueve centros públicos de enseñanza de A Estrada fue expresada recientemente a través de distintas acciones, entre ellas la movilización celebrada el pasado 6 de mayo y la comparecencia de representantes de la comunidad educativa en el pleno municipal. Entre las principales reivindicaciones figuran el refuerzo de las plantillas docentes y de atención educativa complementaria, la mejora de las infraestructuras y una planificación educativa que garantice una distribución equilibrada de los recursos.

La iniciativa pone el foco especialmente en las necesidades relacionadas con la atención a la diversidad y la inclusión educativa. Según recoge el texto registrado, persisten carencias de personal cuidador y de especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), que en numerosos casos deben compartir su jornada entre varios centros.

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A través de preguntas parlamentarias, el BNG solicita a la Consellería información sobre las medidas previstas para responder a estas demandas, así como sobre los refuerzos de profesorado, personal cuidador y especialistas que contempla para el curso 2026-2027. Además, la formación presentó una proposición no de ley en la que insta al departamento autonómico a informar sobre las actuaciones previstas para el próximo curso y a dotar a los centros educativos estradenses de recursos docentes suficientes.