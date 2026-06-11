Educación
Llegan al Parlamento las carencias en los centros de A Estrada
El BNG presenta una proposición no de ley para aumentar los recursos el próximo año
redacción
El BNG ha registrado en el Parlamento de Galicia esta semana una iniciativa para reclamar a la Consellería de Educación medidas que permitan atender las demandas de la comunidad educativa de A Estrada, que en los últimos meses ha denunciado carencias de recursos humanos e infraestructuras en los.
La formación nacionalista recuerda que la preocupación por la situación de los nueve centros públicos de enseñanza de A Estrada fue expresada recientemente a través de distintas acciones, entre ellas la movilización celebrada el pasado 6 de mayo y la comparecencia de representantes de la comunidad educativa en el pleno municipal. Entre las principales reivindicaciones figuran el refuerzo de las plantillas docentes y de atención educativa complementaria, la mejora de las infraestructuras y una planificación educativa que garantice una distribución equilibrada de los recursos.
La iniciativa pone el foco especialmente en las necesidades relacionadas con la atención a la diversidad y la inclusión educativa. Según recoge el texto registrado, persisten carencias de personal cuidador y de especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), que en numerosos casos deben compartir su jornada entre varios centros.
A través de preguntas parlamentarias, el BNG solicita a la Consellería información sobre las medidas previstas para responder a estas demandas, así como sobre los refuerzos de profesorado, personal cuidador y especialistas que contempla para el curso 2026-2027. Además, la formación presentó una proposición no de ley en la que insta al departamento autonómico a informar sobre las actuaciones previstas para el próximo curso y a dotar a los centros educativos estradenses de recursos docentes suficientes.
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