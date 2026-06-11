Fiesta infantil por el San Antonio en Rodeiro

Los pequeños de Rodeiro podrán disfrutar el domingo de una jornada lúdica dentro de las fiestas del San Antonio. Habrá hinchables, también con agua y juegos y se recomienda acudir en bañador. Estarán entre la Avenida Gumersindo Areán y Praza do Parque de 17.30 a 19.30 horas.