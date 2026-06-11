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Estreno literario en la Fundación Neira Vilas

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La sede de la Fundación Neira Vila de Gres (Vila de Cruces) acogerá este viernes (19.00 horas) la presentación del libro Odio, autoría de Gabriel Romero de Ávila. Se trra de la obra ganadora del Premio Neira Vilas de Literatura Xuvenil de 2025.

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