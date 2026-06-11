A Estrada, Cruces, Lalín, Agolada y Forcarei figuran entre los 20 municipios productores de pino para chapa y muebles

El informe 'A cadea forestal-madeira de Galicia 2025', de la Escola de Enxeñería Forestal da Universidade de Vigo, coloca a la mitad de los municipios del distrito XVI entre los ayuntamientos con más peso en la producción de madera para chapa y muebles. En Pinus pinaster o pino del país, A Estrada ocupa el tercer puesto de un listado de 20 concellos, ya que en él se cortaron 74.931 metros cúbicos (m³). Vila de Cruces figura séptimo, con 35.779, y le secundan Lalín, con 34.064, y Agolada, con 32.746 metros cúbicos. El líder a nivel gallego es Laza, con 137.922 m³. El Pinus pinaster se emplea en construcción, en la fabricación de muebles y para pasta de papel, y la resina se destina a químicos, aceites y barnices. Todas estas aptitudes explican su expansión en el distrito forestal 16: el año pasado se extrajeron 225.795 metros cúbicos en montes privados, la cifra más alta de la provincia y muy cerca del distrito líder a nivel gallego, el de Terra de Lemos, con 258.992.

En los montes de pino del país se pueden realizar ya rareos entre los 3 y los 8 años, según el destino de la madera, con dos claras posteriores y una tala final a los 25 años (si va para trituración) o los 35 (si es para sierra o chapa). Son periodos bastante más cortos que los de las frondosas, que permiten dos claras pero la tala final será a partir de los 90 años. Esto explica la preferencia por la madera de pino para construcción y mobiliario. Y si se trata de Pinus radiata o pino de California, mejor, porque ya acepta claras a los 10 años. Solo en el distrito de Lugo-Sarria se extrajeron 458.473 metros cúbicos para contrachapados, revestimientos de madera y también pasta de papel. Su producción en nuestro distrito es más modesta, con 114.618 m³. La cifra, no obstante, le convierte en el líder a nivel provincial, ya que el segundo, Vigo-O Baixo Miño, aportó 12.082. A nivel gallego Lugo-Sarria proporcionó 458.473 metros cúbicos, casi cuatro veces más que Deza-Tabeirós. Forcarei es el segundo productor a nivel gallego, con 91.358 metros cúbicos y solo superado por A Fonsagrada, con 142.839.

Las plantaciones de Pinus sylvestris en el distrito forestal solo proporcionaron 513 m³ . Es la segunda mejor cifra de la provincia, ya que solo la rebasan los 724 metros cúbicos de O Condado-A Paradanta. El pino silvestre es la variedad más resistente de esta conífera y por eso se usa en vigas y tablones, pero crece más despacio que las otras dos: la tala final tiene que esperar hasta los 60 años. Eso sí, los rareos pueden ser antes de los 5 años y las claras cada 5 ó 10, para favorecer el crecimiento vigoroso y recto de los mejores ejemplares. El distrito ourensano de Verín-Viana lideró el aprovechamiento de esta madera en 2025, con 68.889 metros cúbicos. Uno de sus concellos, A Mezquita, lidera el listado por municipios, con 42.503 m³.

Una plantación ilegal de eucalipto en los Sobreirais do Arnego. / Cedida

Ningún municipio de Deza y Tabeirós-Montes figura entre los 20 productores de eucalipto. En la relación de concellos aparecen sobre todo los de A Coruña y alguno de Lugo, como Palas de Rei o A Pontenova. En eucalipto, los montes de Ortigueira proporcionaron 158.185 metros cúbicos en 2025. Sí aparecen Lalín, en sexto lugar, y A Estrada, en el 14º, al hablar de cortas de maderas de frondosas como roble, castaño o abedul. El primero produjo 5.654 m³y la segunda, 3.462. En esta categoría, Lugo entregó el volumen más alto, 10.054.

El estudio de la Universidade de Vigo indica, por ayuntamientos, que el volumen total de madera de todas las especies tiene como líder a A Fonsagrada, con 198.884 metros cúbicos. A Estrada está en séptimo lugar, con 136.146, y Forcarei, en el 12º, con 122.999. Las ventas generaron, a nivel gallego, una facturación de 2.462 millones de euros.

Más construcción sostenible y menos papel

Sobre el contexto global del mercado de la madera, el informe señala a China como el principal importador, así como a nuevas oportunidades de negocio como la construcción sostenible, el cartón y los embalajes que precisa el comercio por internet. Pero baja la demanda de papel por la digitalización, y suben los precios tanto de la corta de la madera y de su transporte por la guerra entre Irán-Estados Unidos y el ascenso de precios del combustible. Este conflicto, además, frenó las exportaciones de la UE al Golfo.