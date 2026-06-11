Doce trabajadores
A Estrada contará con dos brigadas forestales en verano
Redacción
El Concello de A Estrada ha anunciado tiene en marcha el procedimiento para la contratación, conveniada con la Xunta de Galicia, de las brigadas forestales de prevención de incendios que operarán en el municipio este verano. La administración local contará con 12 trabajadores, ya que a los 10 que compondrán estos equipos se sumará la contratación de dos conductores de motobomba.
En concreto, A Estrada contará con dos brigadas, cada una de ellas con cinco integrantes. Serán tres brigadistas, un conductor y un jefe de brigada en cada equipo.
Las bases para la contratación ya han sido llevadas a la mesa de negociación. La intención es que el procedimiento esté finalizado para que comiencen a operar la primera semana de julio. La contratación de todo este personal tendrá una duración de tres meses y medio.
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