Arte y tradición
La escuela de Donramiro culmina su proyecto sobre pan y arte
redacción
El Centro de Arte Fundación María José Jove (FMJJ) celebra hoy una nueva actividad presencial dentro de Tercer maestro. Se trata de una investigación colaborativa sobre los procesos de aprendizaje iniciada conjuntamente por la Fundación Cerezales Antonino y Cinia, el Centro de Arte FMJJ y el artista Nicolás Paris. En esta ocasión, la jornada tendrá lugar en la lalinense Panadería Nercellas de Lalín, donde el alumnado de la escuela de Donramiro aprenderá a elaborar panes de millo corvo utilizando la harina obtenida de su propio cultivo.
Las piezas de pan se entregarán acompañadas de los relatos y saberes tradicionales que el alumnado ha ido recopilando en un archivo de memoria oral, transformando el alimento en un vehículo de transmisión cultural y comunitaria. La propuesta nace de una reflexión en torno al concepto de salón de clase como un espacio que se nutre de todo lo que le rodea.
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