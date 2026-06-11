El encuentro de la federación Linden en Lalín reunirá a 65 jóvenes del 22 al 31 de julio

Lalín será, del 22 al 31 de julio, la sede del intercambio de países miembros de la federación Linden a la que pertenece el municipio dezano. Serán, además de una quincena de lalinenses, medio centenar de jóvenes procedentes de Lalinde (Francia), Lubbeek (Bélgica), St. Georgen am Walde (Austria), Linden Hosltein (Alemania) y Land van Cuijk (Países Bajos) los que pasarán una estancia que combinará ocio, cultura, tradición y el descubrimiento de espacios singulares de Lalín y de Galicia.

Bajo la coordinación del colectivo Cirla y con la colaboración del Concello, este encuentro fue presentado por el concejal de Xuventude, Avelino Souto, la teniente de alcalde Paz Pérez y el directivo de Cirla Julio Varela. La organización hizo hincapié en la necesidad de que familias acogedoras lalinenses se sumasen a esta iniciativa, solo prestando el servicio de cenas a los visitantes. Aquellas que deseeen colaborar pueden ponerse en contacto con Cirla, que subraya la acogida que reciben los chavales de Lalín que acuden a los encuentros que se celebran en las demás villas europeas. El municipio dezano será anfitrión tras ocho años (se interrumpió por la pandemia sanitaria) y los chavales, de entre 15 y 22 años, pernoctarán en el pabellón municipal. En este sentido, Souto agradeció la colaboración de la Brilat con sede en Pontevedra por la cesión de las camas que se instalarán en el recinto deportivo.

Durante estos 10 días los extranjeros, acompañados de una decena de jóvenes locales, podrán conocer una verbena gallega y por eso irán a las fiestas de Catasós. En el municipio habrá encuentros en el centro social de Carragoso, entre otras localizaciones. Asimismo están programadas visitas a Pontevedra y las Rías Baixas y otro día el desplazamiento será a la capital de Galicia. Además de conocer Santiago, están cerradas visitas al Parlamento de Galicia, la catedral o la Cidade da Cultura. Avelino Souto agradeció la disposición de la Archidiócesis por facilitar la visita guiada en pleno verano, de gran concentración de visitantes a Compostela y a la catedral. La Ribeira Sacra (con un recorrido por una bodega) y el parque acuático de Pereiro de Aguiar serán otras de las excursiones previstas. La organización destaca el excelente recibimiento y trato que reciben siempre los lalinenses que acuden a los intercambios en las ciudades hermanas y por eso inciden en que se actúe con reciprocidad. Este intercambio es posible, además, por los patrocinios de las empresas Leyma, Huttopia, Gadisa, Mel de Liñares, Embutidos Lalinense, Culinaria, Kalekoi, Pazo de Anzuxao, Culinaria y el GDR comarcal.

Noticias relacionadas

Julio Varela, por su parte, calificó de «muy potente» este encuentro y dijo que va más allá de un intercambio pensado en el ocio. Así, además de visitas culturales, jornadas temáticas o concursos de cocina, los participantes trabajarán a diario con las redes sociales para difundir su agenda de actividades. Y respaldó la valoración de Souto sobre la oportunidad que para los jóvenes supone conocer otros países, culturas y formas de vida.