Parón en la recogida de basura
Durán se reúne con Geseco para evitar la huelga durante el San Paio
Tras mantener un encuentro con la plantilla este martes, contacta con la empresa para conocer los servicios mínimos y apelar a la negociación
El Concello de A Estrada está tratando de acercar posturas entre la empresa Geseco y los trabajadores del servicio de recogida de residuos para evitar la huelga convocada entre los días 25 y 28 de junio, coincidiendo con las fiestas patronales de San Paio. Con este objetivo, el concejal de Servizos Municipais, Óscar Durán, mantuvo ya una reunión con los empleados y sus representantes sindicales y tiene previsto reunirse este jueves con la entidad concesionaria para conocer su posición e intentar favorecer el diálogo entre ambas partes.
Aunque el edil recordó que se trata de una negociación laboral de la que el Concello no forma parte ni tiene capacidad para intervenir directamente, explicó que la administración local ha decidido promover estos contactos debido a la importancia que tiene el servicio para la ciudadanía, especialmente durante unas fechas tan señaladas como la última semana de junio.
Según indicó Durán, el encuentro celebrado con los trabajadores se desarrolló en un clima de perfecta cordialidad y permitió conocer de primera mano las reivindicaciones de la plantilla. Además, los representantes municipales trasladaron información sobre el estado de los pliegos para la futura contratación del servicio de recogida de residuos en el municipio, que aseguraron ya están elaborados. De hecho, en la reunión participó también el equipo redactor de esta documentación, que ofreció las explicaciones oportunas sin comprometer en ningún momento la legalidad del procedimiento.
Por otra parte, el encuentro previsto con Geseco servirá para que el Concello conozca los servicios mínimos que se aplicarían si la huelga llega finalmente a producirse. En este sentido, Durán recordó que las fechas elegidas para el paro coinciden con jornadas de especial actividad en A Estrada, ya que durante las fiestas patronales se establece habitualmente un refuerzo tanto en la recogida de residuos como en la limpieza viaria.
El concejal precisó que la convocatoria afectaría a la recogida de los contenedores verde y marrón y a los servicios de limpieza de calles. Sin embargo, la retirada de residuos de los contenedores de plástico, papel y vidrio continuaría realizándose con normalidad.
Desde el Concello insisten en mostrar un absoluto respeto al derecho de los trabajadores a ejercer la huelga y defender sus reivindicaciones. No obstante, Durán apeló al esfuerzo negociador de empresa y plantilla para alcanzar un acuerdo que permita desconvocar el paro y evitar que los vecinos se conviertan en los principales perjudicados durante unas fechas tan señaladas para el municipio.
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