El Concello de Lalín acometerá reparaciones en el graderío del Manuel Anxo Cortizo

El Concello de Lalín acometerá reparaciones en el graderío principal del estadio Manuel Anxo Cortizo. Los trabajos, de mantenimiento, persiguen atajar daños estructurales y en todo caso no se contempla una mejora integral una vez que, subrayan desde el gobierno municipal, la hoja de ruta es clara y pasa por la demolición de esta grada para levantar otra nueva enfrente; es decir, paralela a la carretera que conecta Donramiro con Botos. Entre las intervenciones que se llevarán a cabo a corto plazo destaca la reparación del tejado de uralita con la reposición de las partes rotas o desprendidas para garantizar, además de su estética, que no llueva dentro o que el posible desprendimiento de más uralitas pueda generar un problema de seguridad.

Dentro de las obras de mantenimiento también se contemplan trabajos de pintado y de desbroces en la parte trasera de la grada por la que se accede a este recinto a través de escaleras. La intervención municipal se completará con la dotación de zahorra u otro material en esta superficie. Desde el gobierno municipal se apunta que asimismo se llevarán a cabo obras de acondicionamiento en los vestuarios, con plaquetas o azulejos caídos.

La reparación integral del graderío no tiene sentido para el gobierno de José Crespo, quien, no obstante, asegura que informes técnicos acreditan que esta construcción, de más de 50 años, no presenta un riesgo para la seguridad del público y admite que su estado es el propio de una estructura levantada hace cinco décadas. Sin plazos para la nueva grada, todo está supeditado a la puesta en marcha de las pistas de atletismo en la zona anexa al Lalín Arena [todo apunta a que arrancarán en meses] pues el espacio físico en el que se levantará la grada está ahora ocupado por la zona de entrenamiento del club de atletismo.