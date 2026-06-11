Gestión de residuos
Cerdedo Cotobade sensibiliza contra los vertidos incontrolados
redacción
El Concello de Cerdedo Cotobade ha completado la instalación de toda la señalización incluida en la campaña «Non sexas traste», una iniciativa con la que busca concienciar a la ciudadanía sobre la correcta gestión de los residuos y combatir los vertidos incontrolados.
La actuación incluye la colocación de cartelería adhesiva en contenedores y edificios municipales, así como postes informativos sobre los distintos servicios de recogida de residuos disponibles en el municipio. Estos elementos se han situado tanto en zonas de paso habitual como en puntos donde se han detectado abandonos recurrentes de basura. Además, la campaña se complementa con la distribución de un dosier informativo con información práctica sobre los servicios municipales, los materiales admitidos y los procedimientos para utilizarlos.
Desde el Concello recuerdan que los vecinos disponen de puntos limpios fijos, punto limpio móvil, minipuntos limpios de proximidad y un servicio gratuito de recogida de enseres a domicilio. Asimismo, la campaña pretende informar sobre las consecuencias ambientales y económicas derivadas de los vertidos incontrolados.
Por otra parte, el municipio cuenta con un sistema específico para la recogida selectiva de cápsulas de café gracias a un convenio con la asociación ARECAFÉ.
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