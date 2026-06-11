Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva Agenda Médicos FamiliaJóvenes Empresarios VigoResultados Bimba y LolaIncidencias Selectividad GaliciaFalsos Desnudos SilledaDesaparecida en MoañaEntrevista Antañón
instagramlinkedin

Pantano de Portodemouros

El BNG de Agolada propone repotenciar el área recreativa de Brocos

Reclama que los recursos vinculados a la presa reviertan en esta parroquia y en la de Sexto

Usuarios del club náutico de Brocos, en el verano de 2022.

Usuarios del club náutico de Brocos, en el verano de 2022. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Salomé Soutelo

Salomé Soutelo

Agolada

El BNG de Agolada llevará al próximo pleno municipal una moción en la que reclama la reinversión de los recursos vinculados al pantano de Portodemouros (que explota Naturgy) en dos de las parroquias del municipio afectadas por la construcción, Brocos y Sexto.«Durante anos existiu ese compromiso, e resulta incomprensible que unha estrutura que leva décadas condicionando o territorio e xerando ingresos para as administracións públics non teña suposto unha mellora visible» para estas feligresías, indica la portavoz local, Susana Tato. En su moción resalta el enorme potencial del área recreativa de Brocos, donde son necesarios una recuperación del entorno, la mejora de las instalaciones existentes y la puesta en marcha de una estrategia de dinamización para que el enclave sea una opción en el turismo de naturaleza pero también en el deporte y el ocio de Deza.

Tato también demanda el refuerzo de los controles sobre la calidad de las aguas. Sanidade realiza analíticas periódicas, pero al pantano llegan aguas con elevada cantidad de nitrógeno por vertidos de purín, por lo que es frecuente que se tiñan de verde e impidan el baño. Es preciso, además, que la Xunta y la empresa concesionaria negocien esas actuaciones de restauración ambiental y de mejora del entorno. «O que falta non son recursos nin ideas, senón vontade política. É unha oportunidade de futuro para o concello», concluyen desde el Bloque.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Giro del Supremo con los proyectos eólicos paralizados: el tribunal ya no garantiza el derecho a conectarse a la red
  2. Un vigués pide el indulto para su hermana, condenada en A Lama a seis años de prisión y diagnosticada de TEA tras los hechos
  3. Galicia pierde casi dos décimas en la primera PAU más competencial y su alumnado se estanca en el furgón de cola
  4. El pesquero gallego «Pepe Barreiro» queda encallado tras un incidente subiendo a la grada del astillero J. M. Armada
  5. Proyecto inversor de Nueva Pescanova: negocia la compra del «Olupale» para Namibia y jubila al histórico «Mar del Cabo»
  6. Wizz Air, la aerolínea que reina en Europa del Este y elige Vigo para estrenarse en Galicia: éste sería el coste de la ruta a Londres
  7. Tiran droga por la ventana del coche en una huida temeraria de 15 kilómetros en la A-52
  8. Así será el futuro hotel balneario de As Caldas, con categoría 5 estrellas, vistas al Miño, servicios de salud termal, ocio y restauración

A Estrada, Vila de Cruces, Lalín Agolada y Forcarei figuran entre los 20 productores de pino para chapa y muebles

A Estrada, Vila de Cruces, Lalín Agolada y Forcarei figuran entre los 20 productores de pino para chapa y muebles

Saídres afina co pasado en Silleda

Preservativos gratis para los jóvenes: así lo ven los expertos en A Estrada

UCIN, Vox, Móvete... arranca la carrera a las Municipales

El Concello de Lalín acometerá reparaciones en el graderío del Manuel Anxo Cortizo

Stradanza reúne a más de 300 alumnos en su espectáculo de este sábado

Durán se reúne con Geseco para evitar la huelga durante el San Paio

Cerdedo Cotobade sensibiliza contra los vertidos incontrolados

Tracking Pixel Contents