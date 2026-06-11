El BNG de Agolada propone repotenciar el área recreativa de Brocos

El BNG de Agolada llevará al próximo pleno municipal una moción en la que reclama la reinversión de los recursos vinculados al pantano de Portodemouros (que explota Naturgy) en dos de las parroquias del municipio afectadas por la construcción, Brocos y Sexto.«Durante anos existiu ese compromiso, e resulta incomprensible que unha estrutura que leva décadas condicionando o territorio e xerando ingresos para as administracións públics non teña suposto unha mellora visible» para estas feligresías, indica la portavoz local, Susana Tato. En su moción resalta el enorme potencial del área recreativa de Brocos, donde son necesarios una recuperación del entorno, la mejora de las instalaciones existentes y la puesta en marcha de una estrategia de dinamización para que el enclave sea una opción en el turismo de naturaleza pero también en el deporte y el ocio de Deza.

Tato también demanda el refuerzo de los controles sobre la calidad de las aguas. Sanidade realiza analíticas periódicas, pero al pantano llegan aguas con elevada cantidad de nitrógeno por vertidos de purín, por lo que es frecuente que se tiñan de verde e impidan el baño. Es preciso, además, que la Xunta y la empresa concesionaria negocien esas actuaciones de restauración ambiental y de mejora del entorno. «O que falta non son recursos nin ideas, senón vontade política. É unha oportunidade de futuro para o concello», concluyen desde el Bloque.