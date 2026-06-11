Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva Agenda Médicos FamiliaJóvenes Empresarios VigoResultados Bimba y LolaIncidencias Selectividad GaliciaFalsos Desnudos SilledaDesaparecida en MoañaEntrevista Antañón
instagramlinkedin

Unha festa con memoria

As festas de Saídres evocan 1976 coa volta da Banda Municipal de Silleda tras 50 anos

A parroquia recupera para este San Xoán un contrato de 1976 que confirma a presenza da Banda Municipal de Silleda hai medio século. Cincuenta anos despois, a agrupación volve ao campo da festa nun programa que mestura música, lembranza veciñal e a continuidade dunha celebración documentada xa desde hai máis de cen anos

Os membros da comisión posan co contrato de 1976 xunto a Manuel Castro.

Os membros da comisión posan co contrato de 1976 xunto a Manuel Castro. / Bernabé / Javier Lalín

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Xan Salgueiro

Xan Salgueiro

Silleda

Saídres volverá celebrar este mes de xuño as festas na honra a San Xoán e San Antonio cun programa que mira cara adiante sen deixar de remexer no caixón da memoria. Despois de que o ano pasado a parroquia puxese o foco nun cartel de 1925, o primeiro do que se tiña constancia e que serviu para conmemorar cen anos de festa documentada, desta volta a comisión atopou outro fío do que tirar: un contrato de traballo de 1976 que acredita a actuación da Banda Municipal de Silleda na parroquia.

50 anos despois, a Banda de Silleda segue tocándolle ó San Xoán en Saídres

50 anos despois, a Banda de Silleda segue tocándolle ó San Xoán en Saídres

Bernabé / Javier Lalín

«Hai un ano falamos porque tiñamos constancia do cartel de facía 100 anos da festa e trouxemos a mesma banda. Pois este ano pásanos algo parecido, non con 100, senón con 50. Hai 50 anos que temos o contrato de que estivo a Banda de Silleda, e este ano volve estar», explica Paula Fernández García, integrante da comisión xunto a Ángel Castro Temes, Gonzalo Filloy López, Elena Areán López e Roi Rodríguez Areán.

O documento, conservado pola veciñanza, é unha desas pezas que fan falar á historia miúda. Está encabezado co nome da Banda Municipal de Silleda e leva por título Contrato de trabajo. Nel figuran Manuel Castro Caramés, presidente da Comisión de Festejos de Saídres, e José Villaverde Gómez, director da Banda Municipal de Silleda, xa falecido. O acordo foi asinado en Silleda en abril de 1976 e establecía a contratación da banda, composta por 21 «profesores», para actuar na parroquia o 24 de xuño dese ano.

Manolo de Blanco, como é coñecido na parroquia, posa co contrato de hai 50 anos.

Manolo de Blanco, como é coñecido na parroquia, posa co contrato de hai 50 anos. / Bernabé / Javier Lalín

A letra mecanografada e os ocos cubertos á man deixan tamén detalles curiosos da época. A banda debía presentarse ás once da mañá e rematar a súa actuación ás dúas da madrugada do 25, cos descansos correspondentes. Polo seu labor percibiría 24.000 pesetas. Os gastos de viaxe corrían por conta da propia banda, mentres que a manutención do director, do chófer e do subdirector quedaba a cargo da comisión. Medio século despois, as sinaturas de Castro e Villaverde volven adquirir protagonismo como testemuño dun xeito de organizar as festas que hoxe se le case como unha crónica social.

Detalle del histórico contrato.

Detalle del histórico contrato. / FDV

A lembranza chega nun ano no que Saídres volverá vestir de festa o sábado 20 e o domingo 21 de xuño. A primeira xornada abrirase ás 13 horas coa misa na honra a San Xoán e sesión vermú. Pola noite haberá verbena coas charangas Ardores e Europa e o DJ Calwin. O domingo 21, ás 13:15 horas, celebrarase a misa na honra a San Antonio, seguida da sesión vermú coa Banda de Música Municipal de Silleda. A formación repetirá pola noite, xunto a Punto Zero.

A presenza da Banda Municipal de Silleda é, polo tanto, moito máis ca unha actuación musical. É unha chiscadela á parroquia de 1976, á comisión que asinaba contratos en papel timbrado, ás festas que comezaban pola mañá e se alongaban ata a madrugada, e a unha maneira de entender a celebración como un esforzo colectivo. Tamén é unha forma de render homenaxe a quen fixo posible aquelas xornadas, desde os responsables da organización ata os músicos que levaban o nome de Silleda polas parroquias.

O cartel de 1925

A comisión actual continúa así unha liña de traballo iniciada o ano pasado, cando Saídres recuperou o cartel de 1925 das «Grandes fiestas religiosas en honor a la Virgen del Carmen», unha rareza pola advocación elixida e polo valor documental dunha festa costeada polos veciños da parroquia e polos fillos de Saídres en Buenos Aires. Aquela programación falaba de repique de campás, bombas, globos aerostáticos, fogos de aire e baile campestre. Cen anos despois, a linguaxe mudou, mais a esencia segue a ser a mesma: xuntar á veciñanza arredor da música, da misa, da verbena e da memoria compartida.

Noticias relacionadas

En Saídres, a festa volve soar este ano con ecos de hai cincuenta anos. E faino cun contrato antigo como partitura inesperada, coa Banda de Silleda como ponte entre xeracións e cunha parroquia que demostra que tamén se pode celebrar mirando atrás, non xa por nostalxia, senón para recoñecerse no que outros deixaron escrito.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Giro del Supremo con los proyectos eólicos paralizados: el tribunal ya no garantiza el derecho a conectarse a la red
  2. Un vigués pide el indulto para su hermana, condenada en A Lama a seis años de prisión y diagnosticada de TEA tras los hechos
  3. Galicia pierde casi dos décimas en la primera PAU más competencial y su alumnado se estanca en el furgón de cola
  4. El pesquero gallego «Pepe Barreiro» queda encallado tras un incidente subiendo a la grada del astillero J. M. Armada
  5. Proyecto inversor de Nueva Pescanova: negocia la compra del «Olupale» para Namibia y jubila al histórico «Mar del Cabo»
  6. Wizz Air, la aerolínea que reina en Europa del Este y elige Vigo para estrenarse en Galicia: éste sería el coste de la ruta a Londres
  7. Tiran droga por la ventana del coche en una huida temeraria de 15 kilómetros en la A-52
  8. Así será el futuro hotel balneario de As Caldas, con categoría 5 estrellas, vistas al Miño, servicios de salud termal, ocio y restauración

A Estrada, Vila de Cruces, Lalín Agolada y Forcarei figuran entre los 20 productores de pino para chapa y muebles

A Estrada, Vila de Cruces, Lalín Agolada y Forcarei figuran entre los 20 productores de pino para chapa y muebles

Saídres afina co pasado en Silleda

Preservativos gratis para los jóvenes: así lo ven los expertos en A Estrada

UCIN, Vox, Móvete... arranca la carrera a las Municipales

El Concello de Lalín acometerá reparaciones en el graderío del Manuel Anxo Cortizo

Stradanza reúne a más de 300 alumnos en su espectáculo de este sábado

Durán se reúne con Geseco para evitar la huelga durante el San Paio

Cerdedo Cotobade sensibiliza contra los vertidos incontrolados

Tracking Pixel Contents